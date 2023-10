Perseguita con chiamate e messaggi, pedina e aggredisce la ex: arrestato un 54enne Non può avvicinarsi alla casa o al luogo di lavoro della ex un 54enne arrestato per atti persecutori. In due occasioni l’avrebbe aggredita ferendola.

A cura di Alessia Rabbai

Avrebbe perseguitato, pedinato e aggredito la ex compagna, ferendola fortunatamente non in maniera grave. Per questo un uomo di cinquantaquattro anni è stato arrestato per il reato di atti persecutori dai carabinieri della Stazione di Labico e di Valmontone. Per lui il giudice delle indagini preliminari, che ne ha convalidato l'arresto, ha disposto la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ex per un raggio di 300 metri dalla sua abitazione e dal luogo di lavoro.

La donna ha denunciato l'ex che la perseguitava

Secondo quanto ricostruito finora in sede d'indagine la misura cautelare è scattata dopo la denuncia della donna, esausta del continuo insistere da parte di un uomo con il quale non voleva più stare. Vittima una cinquantaduenne, la loro relazione era arrivata al capolinea e lei aveva deciso di chiudere i rapporti. Si è recata in caserma e ai militari ha raccontato di continue aggressioni e molestie da parte dell'ex, così da metterle nero su bianco. Una spirale di violenze che andavano avanti da mesi.

Ha aggredito la ex in due occasioni

Tra i due era finita a febbraio scorso, lei si era trasferita in un altro Comune, ma lui non lo ha accettato e ha continuato a cercarla. Così la chiamava in continuazione al cellulare e le mandava tanti messaggi, la pedinava appostandosi in strada mentre passava per andare al lavoro o tornare a casa, in due occasioni l'avrebbe anche aggredita fisicamente, per fortuna in maniera non grave. I carabinieri hanno arrestato l'uomo, sorprendendolo proprio mentre la stava pedinando tra Labico e Valmontone. Nei suoi confronti è stato disposto il divieto di avvicinamento.