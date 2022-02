Perde il controllo dello scooter e si schianta: 49enne morto la sera di San Valentino Per l’uomo non c’è stato nulla da fare, è morto all’ospedale Sant’Andrea poco dopo essere arrivato con l’eliambulanza.

Ancora un incidente mortale a Roma. Un uomo di 49 anni è morto ieri sera dopo aver perso il controllo del suo scooter in via Pedrengo, all'altezza di via Mulazzano, Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorritori del 118, che hanno fatto atterrare l'eliambulanza per trasportare il 49enne al Sant'Andrea. Nonostante la tempestività dei medici però, non c'è stato nulla da fare: le ferite dell'uomo erano troppo gravi, ed è morto poco dopo l'arrivo in ospedale. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del II Gruppo Parioli. Al momento le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento, ma sembra escluso che siano coinvolti altri veicoli nel sinistro. Dalle prime informazioni, sembra che il 49enne abbia perso da solo il controllo dello scooter, andandosi a schiantare sull'asfalto.

Tor Bella Monaca, morto un 41enne sul vialone

Sabato sera è morta un'altra persona a Roma, sempre in un incidente stradale. Un 41enne ha perso il controllo della sua macchina, andandosi a schiantare contro un cartellone pubblicitario sul vialone di Tor Bella Monaca. L'uomo è morto sul colpo: il palo del cartellone è entrato nella macchina dopo l'impatto e non gli ha lasciato scampo. Anche in questo caso si è trattato di un incidente autonomo che non ha visto coinvolte altre vetture. Sul posto sono arrivati i caschi bianchi per i rilievi del caso, insieme ai soccorritori del 118, che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 41enne. Ancora da chiarire le cause dell'incidente, e il perché abbia perso il controllo della macchina.