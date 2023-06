Perde il controllo dell’auto e si schianta su un camion dei rifiuti: morta una donna La donna, una 59enne, è morta sul colpo. A bordo dell’auto con lei altre due persone, rimaste lievemente ferite. Illesi i due uomini che si trovavano sul camion.

A cura di Natascia Grbic

Grave incidente questa mattina verso le 5.30 in via Garibaldi a Lariano, in provincia di Roma. Una donna di cinquantanove anni è morta dopo aver perso il controllo della propria auto: si è andata poi a schiantare su un camion dei rifiuti, morendo sul colpo. Per lei, non c'è stato nulla da fare: il personale sanitario del 118 è intervenuto immediatamente, ma era già deceduta.

Sul posto, per i rilievi del caso, i carabinieri di Lariano e di Velletri. A quanto si apprende, a bordo dell'auto guidata dalla donna c'erano altre due persone rimaste ferite, ma non in pericolo di vita. A bordo del mezzo pesante di trasporto rifiuti altri due uomini, rimasti illesi ma sotto shock per quanto successo.

La salma della donna è stata portata all'ospedale di Tor Vergata, mentre sono ancora in corso i rilievi per chiarire la dinamica dell'incidente. Dalle prime informazioni, come detto, la donna avrebbe perso il controllo della macchina andandosi a schiantare sul camion, ma non sono note le ragioni per cui non sia più riuscita più a governare il mezzo. Forse una distrazione, ma anche un malore o un colpo di sonno tra le ipotesi degli inquirenti.

I mezzi, come da prassi, sono stati sequestrati per condurre ulteriori accertamenti.

Quello avvenuto stamattina è il terzo mortale in 24 ore avvenuto nel Lazio. Un 59enne è stato investito a Latina mentre pedalava su via del Lido in sella alla sua bicicletta, mentre un 37enne è stato travolto da un'auto a Ostia Nuova mentre si stava recando al lavoro in sella alla sua moto. Entrambi sono morti sul colpo, inutile ogni tentativo di rianimazione da parte del personale sanitario.