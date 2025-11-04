Perde il controllo dell’auto e finisce in una scarpata, la 45enne morta si chiamava Daniela Biscetti

La 45enne morta nell’incidente sulla strada tra Manziana e Cerveteri lunedì mattina scorso si chiamava Daniela Biscetti. La sua auto ha sbandato ed è finita in una scarpata. La comunità si è stretta con cordoglio alla famiglia.

Daniela Biscetti

Daniela Biscetti è la quarantacinquenne morta nell'incidente stradale avvenuto tra i Comuni di Manziana e Cerveteri. Il sinistro si è verificato nel territorio della provincia Nord di Roma nella mattinata di lunedì 3 novembre scorso. Biscetti era residente a Cerveteri. Appresa la notizia della scomaprsa di Daniela, la comunità si è stretta con cordoglio alla famiglia, tanti i messaggi di stima e affetto, in attesa dei funerali per darle l'ultimo saluto. Il pubblico ministero della Procura della Repubblica di Civitavecchia non ha disposto l'autopsia, ma ha riconsegnato la salma ai famigliari per le esequie.

L'incidente in cui è morta Daniela Biscetti

Secondo quanto ricostruito erano circa le ore 9.30/10, poco prima dell'incidente in cui ha perso la vita Daniela Biscetti era al volante della sua auto e stava percorrendo la strada Manziana-Sasso, che unisce l'entroterra al mare. Biscetti per cause non note, presumibilmente a causa di una tragica fatalità, ha perso il controllo alla guida della sua Toyota Yaris, ha sbandato ed è finita fuori strada, all'altezza del chilometro 9 mentre stava guidando verso Manziana. La macchina è precipitata in una scarpata, l'impatto è stato violento e Daniela è purtroppo deceduta sul posto.

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, sul luogo dell'incidente è giunto il personale sanitario con vari mezzi di soccorso. Date le condizioni di salute della donna, che sono parse fin da subito gravissime, è stato necessario l'intervento di un'eliambulanza, atterrata poco distante del luogo del sinistro.

I vigili del fuoco di Bracciano hanno lavorato per recuparere il corpo della donna, estraendolo dalle lamiere dell'auto e affidandolo al personale sanitario. Gli operatori hanno tentato di rianimare Daniela, purtroppo senza esito. Non c'è stato infatti nulla da fare per salvarle la vita. Presenti per i rilievi di rito i carabinieri della Sezione Radiomobile e della stazione di Bracciano, che hanno svolto gli accertamenti necessari al caso. Da quanto si apprende si è trattato di un incidente autonomo, non sono dunque coinvolti altri veicoli.