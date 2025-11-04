Esce con l’auto fuori strada e finisce in una scarpata: morta una donna, aveva 44 anni

Non sono ancora chiare le cause dell’incidente: dopo il volo nella scarpata ha perso la vita una 44enne di Cerveteri. Indagini in corso.

Immagine di repertorio

Terribile incidente nella mattina di lunedì 3 novembre vicino Roma, fra il comune di Manziana e Sasso, frazione di Cerveteri, lungo la strada provinciale Aurelia bis. Un'automobile stava procedendo lungo la strada quando è improvvisamente uscita fuori strada ed è finita in una scarpata. Non è ancora chiara la dinamica del sinistro. Ciò che è certo è che l'impatto della caduta deve essere stato violentissimo: per la donna al volante, una quarantaquattrenne, non c'è stato più niente da fare.

L'incidente lungo l'Aurelia bis: cosa è successo

Il terribile incidente è avvenuto nella mattina di oggi, lunedì 3 novembre 2025, mentre stava percorrendo la strada provinciale che collega il comune di Manziana a Sasso, frazione di Cerveteri. Lo schianto risale alle ore 10 circa. Al volante dell'automobile rimasta coinvolta nel sinistro una donna di 44 anni che, arrivata all'altezza del chilometro 9, ha perso il controllo della macchina ed è finita fuori strada, in una scarpata.

L'arrivo dei soccorritori: morta la 44enne al volante

L'allarme è scattato immediatamente e sul luogo dell'incidente, la cui dinamica resta ancora poco chiara, sono arrivati i soccorritori. Sul posto i vigili del fuoco di Bracciano che hanno estratto la quaratanquattrenne dall'abitacolo. Con loro anche gli operatori del pronto soccorso sanitario dell'Ares 118 che hanno tentato di rianimare la donna, ma senza successo.

Le ferite riportate nello schianto si sono rivelate fatali: ali operatori del 118 non è rimasto altro che constatare il decesso della donna. Non sono ancora stati resi noti nome e cognome della donna rimasta vittima dell'incidente: in merito alla sua identità sappiamo che aveva 44 anni ed era residente a Cerveteri.

Indagini dei carabinieri in corso e strada chiusa

Sul posto, oltre ai soccorritori, anche i carabinieri della compagnia di Bracciano che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente e cosa possa essere accaduto prima del volo nella scarpata. Secondo le prime informazioni emerse, la donna viaggiava da sola. La strada è rimasta chiusa al traffico per cercare di permettere di svolgere le operazioni di soccorso della vittima.