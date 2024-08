video suggerito

Perde il controllo della moto e si schianta contro un'auto: grave un ragazzo di 22 anni

A cura di Beatrice Tominic

Si trovava in sella alla sua moto quando ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un'automobile frontalmente. È successo stanotte, fra mercoledì 7 e giovedì 8 agosto 2024 nel Virterbese, sulla via Falerina, nel comune di Fabrica di Roma. A perdere il controllo della sua moto un giovane di appena 22 anni, che si è schiantato su un'automobile che stava viaggiando nella direzione opposta. È stato elitrasportato a Roma e si trova in condizioni gravi.

L'incidente a Fabrica di Roma

Stava percorrendo la via Falerina in sella alla moto, quando ha perso il controllo del mezzo. E si è schiantato contro un'automobile che stava viaggiando in direzione opposta. L'impatto è stato violentissimo. E lui, un ragazzo di 22 anni, ha riportato ferite gravissime.

L'incidente si è verificato stanotte, fra mercoledì 7 e giovedì 8 agosto 2024 all'altezza del comune di Fabrica di Roma, nel Viterbese. Lo scontro frontale è avvenuto poco dopo la mezzanotte di oggi lungo via Falerina, la strada che porta al Parco Falisco. Sul posto, non appena scattato l'allarme, sono arrivati i soccorsi e i carabinieri della vicina caserma di Civita Castellana che hanno iniziato subito gli accertamenti per cercare di chiarire la dinamica del sinistro.

Come sta il ventiduenne ferito gravemente

Oltre ai militari, sono arrivati sul posto anche gli operatori del personale sanitario del 118 che, una volta raggiunto il luogo dell'incidente, hanno prestato i primi soccorso al giovane, nato nel 2002 a Civita Castellana, ma residente a Fabrica di Roma. Dopo i primi soccorsi è apparso subito chiaro che fosse necessario sottoporlo a cure più meticolose, così è stato richiesto l'intervento dell'eliambulanza che lo ha trasportato dal luogo dell'incidente al policlinico Agostino Gemelli di Roma, dove si trova ancora in condizioni critiche. Per lui la prognosi resta riservata.