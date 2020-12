Nel Lazio l'emergenza coronavirus è in peggioramento e l'attenzione è alta in vista delle festività natalizie, rispetto alle quali, ha annunciato il governatore Nicola Zingaretti, a prescindere dalle decisioni del Governo, firmerà un'ordinanza in autonomia, per imporre ‘zona rossa'. Ciò emerge dal report settimanale del monitoraggio del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, con dati aggiornati al 16 dicembre 2020 e relativi alla settimana dal 7 al 13 dicembre. Nel Lazio i nuovi casi segnalati nella settimana sono 8097, con un'incidenza della malattia per 100mila abitanti calcolata su quattordici giorni stimata a 313.34. Il Trend settimanale dei contagi da Covid si attesta ad un punteggio di -20.4 per quanto riguarda i casi e a diciassette per i focolai.

Nel Lazio l'Rt torna sopra a 1

L'indice Rt (indice di trasmissibilità del contagio) calcolato al 2 dicembre 2020 è di 1.04 (CI: 1.07), di nuovo sopra 1, tra i più alti in Italia dopo Piemonte, Veneto, Provincia Autonoma di Bolzano e supera la Lombardia. Tuttavia al momento resta zona gialla, perché servono almeno tre settimane di crescita per il cambio di colore. La valutazione della probabilità è moderata (Lazio unica regione insieme al Veneto), mentre la valutazione di impatto stimata è alta. Non si segnalano allerte relative alla resilienza dei servizi sanitari territoriali, mentre la compatibilità Rt sintomi puntuale con scenari di trasmissione è pari a 2 (insieme a Lombardia e Veneto).

Il Lazio è una regione ad alto rischio

La classificazione complessiva del rischio è alta. Gli indicatori di processo sulla capacità di monitoraggio per regione per il Lazio indicano una valutazione stabilmente sopra alla soglia. Per quanto riguarda la stabilità di trasmissione nel Lazio, ecco i dati che ci mostrano i vari indicatori. Il numero di casi riportati alla protezione civile negli ultimi quattordici giorni è di 21485, l'indicatore per i nuovi focolai, emersi in particolare nelle Rsa, case di riposo o ospedali o altre strutture che ospitano persone vulnerabili è di 261, mentre l'indicatore del numero dei nuovi casi non associati a catene di trasmissione note è di 253. Per quanto riguarda invece i servizi sanitari e assistenziali nel Lazio il tasso di occupazione dei posti letto totali di terapia intensiva per i pazienti Covid è pari al 34%, mentre quello dei posti letto totali di Area Medica per pazienti Civid è del 45%.

Oggi nel Lazio 1428 contagi e 74 morti

Nel Lazio oggi sono 1428 i nuovi contagi diagnosticati su quasi 16mila tamponi elaborati. Nelle ultime 24 ore la Regione Lazio ha comunicato 74 morti, in aumento rispetto a ieri che erano 57. I guariti sono 2825. I pazienti Covid-19 positivi con sintomi attualmente ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali della rete del Lazio sono 2780 (ieri erano 2860, quindi 80 in più). Quelli ricoverati in terapia intensiva sono 310 (ieri erano 311, uno in più). In isolamento domiciliare ci sono 74069 persone.