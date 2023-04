Perché il silenzio di Elly Schlein sul termovalorizzatore di Roma indebolisce Gualtieri

A cura di Enrico Tata

È stata la pietra tombale del governo Draghi, almeno formalmente. Ha impedito di confermare il ‘campo largo' del centrosinistra alle Politiche e alle Regionali del Lazio. E adesso il termovalorizzatore di Roma rischia di mettere in serio pericolo la giunta di Roberto Gualtieri. Perché ogni giorno che passa senza che Elly Schlein prenda posizione sull'argomento, come le fanno notare da settimane avversari e presunti alleati, il sindaco di della Capitale diventa sempre più debole.

A Gualtieri arrivano attacchi da tutte le parti. Dai 5 Stelle all'alleanza Verdi-Sinistra, che in Parlamento stanno cercando di stanare il Pd sull'argomento con mozioni e ordini del giorno. E il sospetto è che anche fra i dem il termovalorizzatore proposto per risolvere il problema dei rifiuti a Roma possa servire a regolare conti interni al partito. Del resto, Gualtieri ha sostenuto al congresso il candidato sconfitto, Stefano Bonaccini.

Per oggi pomeriggio è in programma un appuntamento decisivo per il sindaco: la manifestazione convocata in Campidoglio da alcune associazioni No Inc a cui parteciperanno non solo i 5 Stelle, ma anche alcuni esponenti della sinistra che fanno parte della maggioranza che sostiene la giunta. Saranno in piazza anche esponenti del Pd? Per il momento nessuno ha annunciato ufficialmente la sua presenza, ma non è escluso.

Nei giorni scorsi Sandro Ruotolo, nominato in segreteria nazionale da Elly Schlein, ha proposto un referendum sul termovalorizzatore. E come responsabile Ambiente del partito adesso c'è Annalisa Corrado, che si è detta sempre contraria all'impianto. E Marco Furfaro, che del Pd è responsabile delle iniziative politiche, ha dichiarato che nei prossimi giorni si affronterà una discussione ampia sull'argomento. Come a dire che nulla è ancora deciso, nonostante Acea abbia già partecipato alla manifestazione di interesse per realizzare l'opera e ci sia già una data, estate 2024, per l'inizio dei cantieri.

Il Pd romano, inoltre, deve ancora ridisegnare i suoi equilibri interni all'indomani del congresso che ha visto trionfare Elly Schlein alle primarie. E, come detto, Gualtieri fa parte adesso della minoranza. Non è escluso, in questo senso, un rimpasto di giunta per premiare le correnti che hanno vinto (AreaDem e area Zingaretti).

In questo contesto, Elly Schlein ancora non si è pronunciata ufficialmente sul termovalorizzatore: è a favore oppure è contraria all'impianto? Nel suo programma il no agli inceneritori è esplicito, ma la segretaria dem non ha mai parlato ufficialmente del progetto di Gualtieri. Il suo silenzio, tuttavia, comincia a pesare. E gli avversari hanno capito che sul termovalorizzatore, ancora una volta, il Pd può crollare.