Risultati primarie Pd, la mappa del voto a Roma: dove ha vinto Elly Schlein Dove ha vinto Elly Schlein e dove ha vinto Stefano Bonaccini a Roma: una mappa dei risultati delle primarie del Pd nei quartieri della Capitale.

A cura di Enrico Tata

Elly Schlein con i consiglieri capitolini Trombetti e Pappatà

Un trionfo per Elly Schlein anche a Roma. Su 63.770 votanti ai gazebo delle primarie del Partito democratico, la nuova segretaria dem ha conquistato quasi 44mila preferenze contro le 19mila di Stefano Bonaccini. Più del doppio. Tradotto in percentuali, 30,87 per cento per il presidente dell'Emilia Romagna e 69,13 per cento per Schlein.

Il voto avrà ricadute locali perché il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, e molti consiglieri capitolini si erano schierati apertamente per Bonaccini.

Il primo cittadino aveva detto: "Ho scelto di votare per lui perché lo considero la personalità con maggiore forza e esperienza per guidare il Pd in questa fase difficile. Penso che da segretario saprà essere inclusivo e unitario e valorizzare molti punti importanti che Elly Schlein sta mettendo al centro della sua piattaforma, a partire dalla giusta attenzione alla progressività fiscale e alla necessità di compiere un salto di qualità sul fronte della transizione ecologica".

Con chi erano schierati i dirigenti del Pd a Roma

I risultati che arrivano dai gazebo, se calati nella realtà romana, servono a ridisegnare le geografie e i rapporti di potere nel Pd capitolino. Base Riformista, che a Roma ha come principale esponente Patrizia Prestipino, e l'area che fa riferimento a Claudio Mancini, primo sponsor di Gualtieri, hanno perso nettamente.

Per un'analisi del voto, da segnare in rosso i seggi del IX Municipio, quello di Prestipino, il XII, quello di Monteverde dove vota il sindaco, il primo municipio e il secondo municipio, con le presidenti pro-Bonaccini, Lorenza Bonaccorsi e Francesca Del Bello, e il terzo municipio, Montesacro, dove si era speso molto il consigliere capitolino Corbucci. Nell'VIII Municipio, Garbatella, aveva fatto campagna elettorale la capogruppo dem in Assemblea Capitolina, Valeria Baglio.

Per Schlein, ricordiamo, erano invece schierati tutti gli esponenti di AreaDem, l'area che fa riferimento a Dario Franceschini e, nel Lazio, a Bruno Astorre, segretario regionale, Daniele Leodori e Michela Di Biase. Pro Schlein anche la sinistra interna del partito con in testa gli esponenti vicini a Nicola Zingaretti. Tra i consiglieri capitolini, appoggiavano Schlein Yuri Trombetti e Claudia Pappatà.

Dove ha vinto Stefano Bonaccini a Roma

I seggi dove ha prevalso Bonaccini si contano sul palmo di una mano: ha conquistato il 52 per cento dei consensi nel gazebo di via dei Colombi, Torre Maura, Municipio VI. Cinquantadue per cento anche al XII Municipio, al Trullo. Risultati sopra il 60 per cento in via Portuense, Municipio XI, e alla Massimina, Municipio XII. Oltre il 60 per cento anche all'estrema periferia Nord della Capitale, a Cesano.

Dove ha vinto Elly Schlein a Roma

Per il resto, è un trionfo di Elly Schlein. A Prati è arrivata quasi al 73 per cento e a Testaccio è stato quasi un plebiscito: 82 per cento. A Monti e a piazza Vittorio Emanuele la neo segretaria ha superato il 70 per cento (76 per cento a piazza Vittorio). Settanta per cento anche a piazza Fiume, mentre a San Lorenzo altro risultato nettissimo per Schlein: 81,25 per cento.

Sopra l'80 per cento anche a Montesacro, dove presidente di seggio era il minisindaco del Municipio III, Paolo Marchionne. Risultati sopra il 70 per cento anche al Tufello e a Talenti. Per quanto riguarda Roma Sud Est, Schlein supera il 70 per cento al Pigneto, a Centocelle e all'Alessandrino. Intorno al 75 per cento è il risultato a piazza Zama e in via Appia Nuova. La segretaria ha prevalso anche a Monteverde e anche, con oltre il 70 per cento, a Monteverde vecchio, nel seggio del sindaco Gualtieri.

I risultati nel Lazio: Bonaccini ha vinto a Viterbo e Frosinone

Nel Lazio Schlein ha conquistato il 62,65 per cento dei voti contro il 37,35 per cento di Bonaccini. Il governatore emiliano ha vinto però in provincia di Frosinone e in provincia di Viterbo con il 64 per cento e il 59,18 per cento. In provincia di Roma, Schlein ha vinto con 13,924 voti contro i 7.224 di Bonaccini.