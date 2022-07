“Per dieci euro, preleva”: la lite tra Camihawke e il tassista che le rifiuta il bancomat Arrivata a Roma, la content creator Camihawke, all’anagrafe Camilla Boniardi, ha avuto una discussione con un tassista che non voleva farla pagare con la carta di credito.

A cura di Ilaria Quattrone

"Per dieci euro di corsa al massimo preleva": è la risposta che un tassista ha dato a Camilla Boniardi, content creator e scrittrice nota sui social con il nome di Camihawke. La 32enne, originaria di Monza, si trova a Roma per il concerto dei Fast Animals and Slow Kids. Camihawke ha una relazione con il frontman della band, Aimone Romizi.

La discussione con il tassista

Appena arrivata nella Capitale, la 32enne decide di prendere un taxi: "Salita sul taxi sto già litigando perché ho chiesto cortesemente se avesse la carta di credito", scrive in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram con oltre un milione di utenti. Alla risposta del tassista, Camihawke spiega lui che non avrebbe prelevato e che la sua domanda era solo per carineria "visto che – come scrive correttamente Boniardi – dovrebbe ormai essere obbligatorio avere il pos".

Il tassista ha poi accettato il pagamento con la carta di credito

La ragazza racconta che il conducente le risponde dicendo "mica lavoro con le banche". La content creator a sua volta risponde per le righe spiegando che le banche non c'entrano nulla, ma che il pos è obbligatorio per legge. Il tassista continua a portare avanti scuse, frasi campate in aria fin quando, compreso che Camilla Boniardi non avrebbe di certo mollato la presa nel chiedere che venisse rispettato un suo diritto, accetta il pagamento con la carta di credito.

In una storia successiva, la stessa influencer condivide una foto con un sorriso soddisfatto e afferma: "Sono contenta di essermi fatta valere, la mia battaglia di oggi l'ho vinta". Una battaglia che da molti mesi conducono decine di cittadini.