Pd Lazio, Leodori si candida alla segreteria per il dopo Astorre “La sfida che ci aspetta è più grande: immaginare il nuovo Partito Democratico. Ho sempre pensato che il Pd avesse una ricchezza unica: la nostra gente”, ha dichiarato Leodori, presentando la sua candidatura a segretario del Pd Lazio.

A cura di Enrico Tata

Daniele Leodori, consigliere e vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio, ha presentato la sua candidatura a segretario regionale del Partito democratico. "Nei prossimi anni avremo molte sfide da affrontare, ma questa volta non mi riferisco a Pnrr, fondi europei e grandi eventi. La sfida che ci aspetta è più grande: immaginare il nuovo Partito Democratico. Ho sempre pensato che il Pd avesse una ricchezza unica: la nostra gente. Il calore dei circoli e la militanza che nonostante tutto ha continuato a sostenerci e a tenerci a galla. L'ho scritto all'indomani del 12 e 13 febbraio e lo ripeto oggi", ha dichiarato l'ex vice di Zingaretti.

"Ripartiamo da qui. Dai circoli che dovranno rappresentare il cuore pulsante di questa nuova stagione politica, il nostro elemento vitale. Luogo di incontro, formazione e discussione. E dai nostri militanti che dovranno essere centrali nei processi decisionali. Rilanciamo il Pd, facciamolo insieme. A cominciare dal prossimo 6 giugno dove ci incontreremo in una grande assemblea pubblica per parlare e discutere del nuovo Partito regionale, una comunità ancora più aperta e forte. Lavoreremo tutti insieme per questo ambizioso obiettivo. Io ci sono, potete contarci", ha scritto ancora Leodori.

"La scelta di Daniele Leodori di candidarsi segretario regionale del Pd Lazio è un'ottima notizia. Daniele ha l'autorevolezza e la capacità necessaria per aprire una nuova stagione politica di cui abbiamo un gran bisogno", ha commentato l'ex presidente della Regione Lazio e deputato Pd Nicola Zingaretti.

Al fianco di Leodori "per immaginare il partito nuovo anche nel Lazio. Con dedizione, lealtà, attenzione ai territori, capacità di immaginare le sfide future, esattamente come ha dimostrato di saper fare lui. E' di questo che la nostra comunità ha bisogno. Forza", il commento di Emanuela Droghei, consigliera Pd e vicepresidente della Commissione bilancio alla Pisana.

Segretario del Pd Lazio è stato Bruno Astorre fino al suo decesso avvenuto lo scorso 3 marzo.