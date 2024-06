video suggerito

Paura per una coppia di anziani rapinati dai ladri in casa: colpo da 300mila euro Paura per due coniugi anziani, rapinati in casa nel quartiere Nomentano a Roma martedì sera. Tre ladri hanno rubato gioielli e soldi per un valore di circa 300mila euro.

A cura di Rosario Federico

Immagine di repertorio Getty Images

Momenti di paura nella serata di ieri, martedì 11 giugno, per una coppia di anziani ottantenni e il figlio di 56 anni, minacciati e rapinati, in un'abitazione in via Antonio Gallonio vicino piazza Bologna a Roma per un colpo dal valore complessivo di circa 300mila euro.

I tre ladri hanno fatto irruzione nell'appartamento del Nomentano poco prima delle 22 passando dalla finestra dello studio con il volto coperto e armati di cacciavite. Il marito della coppia, 82 anni e lei 79 anni, si trovavano in sala da pranzo, mentre il figlio era in camera da letto. Dopo averli minacciati con il cacciavite, la banda si è fatta aprire la cassaforte ed è fuggita via con la refurtiva. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Hanno rubato circa 300mila euro in soldi e gioielli

I fatti sono accaduti nella sera di ieri, martedì 11 giugno in via Antonio Gallonio a Roma. Due coniugi anziani sono stati presi di mira dai malviventi che sono entrati furtivamente nell'appartamento dalla finestra e li hanno obbligati a farsi portare alla cassaforte che era presente nella camera da letto e ad aprirla. Così si sono fatti consegnare tutti gli oggetti di valore presenti in casa.

Dopo il grande spavento, i tre hanno dato l'allarme chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112. Sul luogo sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato di Porta Pia che stanno indagando per risalire ai responsabili. I poliziotti del commissariato hanno ascoltato il racconto. Tra le ipotesi prese in considerazione anche la presenza di di uno o più complici e di un basista. Inoltre, non si esclude vista la dinamica dell'accaduto che i banditi siano entrati in azione dopo aver ricevuto informazioni dettagliate sul contenuto della cassaforte.