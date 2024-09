video suggerito

Paura nelle acque di Ponza: aggancia due sub col motoscafo e scappa, multato Paura per due sub tedeschi che stavano facendo un’immersione nelle acque di Ponza: sono stati agganciati da un motoscafo che è fuggito senza prestare aiuto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si trovavano immersi nelle acque di Ponza quando hanno rischiato di essere investiti da un'imbarcazione. È successo la scorsa domenica al largo di Punta della Guardia a sud dell'isola. Un motoscafo di 11 metri che stava viaggiando non troppo distante dalla costa (anche se ad una distanza consentita) non ha visto un pallone che segnalava la presenza dei due sub e ha agganciato la cima del gonfiabile con l'elica. I due, che tenevano con sé la cima, sono stati trascinati e trasportati a velocità sostenuta dal motoscafo, fino a quando non si è fermato all'improvviso.

Agganciati da un motoscafo

Non appena si sono resi conto di quanto accaduto, come riportato dall'edizione locale de il Messaggero, i due turisti sub tedeschi si sono subito messi al lavoro per liberare l'elica dalla cima impigliata. Poco dopo, però, la persona alla guida del motoscafo ha riacceso la barca e si è data alla fuga, fino a sparire nel mare.

Ancora sotto shock, i due sono tornati alla propria imbarcazione, sono entrati nel porto dell'isola e si sono subito diretti verso gli uffici della Guardia Costiera di Ponza per sporgere denuncia. Così sono scattate le indagini: grazie agli ulteriori elementi di cui sono riusciti ad entrare in possesso, i militari sono riusciti a risalire all'imbarcazione nel giro di 24 ore e all'uomo che la guidava, ancora sull'isola: si tratta di uno skipper alla guida di un motoscafo affittato.

Leggi anche Terribile incidente sulla Casilina fra due auto a Cassino: conducenti in ospedale

Fugge dopo aver agganciato due turisti: sanzionato

Una volta individuato, i militari della Guardia Costiera hanno sanzionato l'uomo con una multa. Nei suoi confronti è stata disposta anche la sospensione della patente nautica "per condotte pericolose per la sicurezza della navigazione", hanno fatto sapere dall'ufficio circondariale marittimo di Ponza.

Secondo quanto stabilito dalle normative, chiunque si immerga nelle acque del mare si deve segnalare con un galleggiante con una bandiera rossa e una striscia bianca visibile almeno a 300 metri di distanza. Mentre i sub sono obbligati a tenersi ad una distanza di 50 metri dal galleggiante, le imbarcazioni, una volta notata la segnalazione, dovranno tenere una distanza di almeno 100 metri dal galleggiante per evitare episodi e incidenti come quello avvenuto a Ponza o anche più gravi.