Paura nella metro di Roma, ragazzino di 14 anni accoltellato ad una gamba: caccia all'aggressore Paura nella metropolitana di Roma dove un ragazzino di 14 anni è stato accoltellato ad una gamba davanti alla sua comitiva: caccia all'aggressore.

A cura di Beatrice Tominic

Paura nella metropolitana di Roma, sulla linea C, dove un ragazzino di 14 anni è stato accoltellato ad una gamba mentre si trovava a bordo di un vagone con alcuni amici. L'allarme è scattato immediatamente, il giovane è stato subito soccorso e trasportato in ambulanza in ospedale, con un taglio alla gamba, all'altezza del polpaccio.

Aggredito e accoltellato in un vagone della metro a Roma: cosa è successo

I fatti sono avvenuti nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 3 gennaio 2025, verso le ore 18 su un vagone che viaggiava lungo la linea della metro C, fra le fermate di Grotte Celoni e Borghesiana. Il quattordicenne si trovava a bordo con alcuni amici quando un uomo, in evidente stato di alterazione per ubriachezza, si è avvicinato e lo ha aggredito, apparentemente senza alcun motivo. In un attimo l'uomo si è scagliato sul ragazzino e lo ha accoltellato, raggiungendolo con un fendente ad un polpaccio.

L'accoltellamento, i soccorsi e la fuga dell'aggressione

Dopo averlo aggredito, mentre il ragazzo veniva soccorso, l'uomo che lo ha colpito è sceso dal treno ed è fuggito, facendo perdere in breve tempo le proprie tracce. Il ragazzo, in breve tempo, è stato raggiunto dagli operatori del pronto soccorso sanitario che lo hanno trasferito d'urgenza in ospedale. Secondo quanto emerso, non si troverebbe in pericolo di vita.

Le indagini per rintracciare l'aggressore

L'allarme, come anticipato, è scattato dopo le 18, subito dopo l'aggressione che è stata ripresa anche dalle telecamere del sistema di videosorveglianza di vigilanza della metropolitana. Sul posto, oltre ai soccorritori, anche gli agenti della polizia che hanno ascoltato i testimoni presenti durante l'aggressione. Secondo quanto riportato, il gesto è scattato senza un motivo apparente: non ci sarebbe stata una lite o un contatto fra l'uomo e la comitiva. Nel frattempo è scattata la caccia all'aggressore per rintracciare l'aggressore.