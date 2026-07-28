Paura in mare a Sabaudia, 13enne si tuffa in acqua e scompare in mare: salvata da due bagnini
Paura oggi per una ragazzina di 13 anni scomparsa in acqua a Sabaudia dopo essersi tuffata. I fatti risalgono alla giornata di oggi, martedì 28 luglio 2026, quando la piccola si è tuffata in acqua durante una giornata di mare. La tredicenne si era tuffata per un bagno, nonostante il mare mosso indicato anche dalle bandiere rosse issate su tutti i lidi della zona.
Tredicenne si tuffa in mare: scatta l'allarme
L'allarme è scattato nel corso della tarda mattinata, verso le 12.30, a Sabaudia, nella giornata di oggi, martedì 28 luglio 2026, quando è stata issata bandiera rossa per tutto il litorale laziale. La preoccupazione è scattata immediatamente, quando il corpo della ragazzina si è perso fra le onde, nel tratto compreso tra l’hotel Le Dune e il lido Del Finanziere.
Arrivano i soccorsi
Non appena scattato l'allarme, nel tratto di lido di Sabaudia, sono arrivati immediatamente due bagnini della Blu Servizi che si sono tuffati in direzione della ragazzina. I due bagnini hanno raggiunto l'adolescente a nuoto, arrivando a salvarla poco dopo. La ragazzina si trovava in balia delle onde e del mare grosso, quando è finalmente stata avvistata dai due bagnini che hanno iniziato a correre verso il mare. Una volta raggiunta la giovane sono riusciti a prenderla e a portarla a riva, fortunatamente senza alcune conseguenze per lei o per i due soccorritori, come riportato da Latina Oggi.eu.
Una situazione non troppo distante da quanto è accaduto nei giorni scorsi a Torvaianica, dove un bagnino diciassettenne è riuscito a salvare la vita a otto persone in un giorno solo, nel corso di domenica 19 luglio.