Paura in mare a Sabaudia, 13enne si tuffa in acqua e scompare in mare: salvata da due bagnini

Due bagnini hanno salvato una ragazzina di 13 anni in mare, in difficoltà in acqua dopo essersi tuffata nel mare di Sabaudia.

Paura oggi per una ragazzina di 13 anni scomparsa in acqua a Sabaudia dopo essersi tuffata. I fatti risalgono alla giornata di oggi, martedì 28 luglio 2026, quando la piccola si è tuffata in acqua durante una giornata di mare. La tredicenne si era tuffata per un bagno, nonostante il mare mosso indicato anche dalle bandiere rosse issate su tutti i lidi della zona.

Tredicenne si tuffa in mare: scatta l'allarme

L'allarme è scattato nel corso della tarda mattinata, verso le 12.30, a Sabaudia, nella giornata di oggi, martedì 28 luglio 2026, quando è stata issata bandiera rossa per tutto il litorale laziale. La preoccupazione è scattata immediatamente, quando il corpo della ragazzina si è perso fra le onde, nel tratto compreso tra l’hotel Le Dune e il lido Del Finanziere.

Arrivano i soccorsi

Non appena scattato l'allarme, nel tratto di lido di Sabaudia, sono arrivati immediatamente due bagnini della Blu Servizi che si sono tuffati in direzione della ragazzina. I due bagnini hanno raggiunto l'adolescente a nuoto, arrivando a salvarla poco dopo. La ragazzina si trovava in balia delle onde e del mare grosso, quando è finalmente stata avvistata dai due bagnini che hanno iniziato a correre verso il mare. Una volta raggiunta la giovane sono riusciti a prenderla e a portarla a riva, fortunatamente senza alcune conseguenze per lei o per i due soccorritori, come riportato da Latina Oggi.eu.

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Una situazione non troppo distante da quanto è accaduto nei giorni scorsi a Torvaianica, dove un bagnino diciassettenne è riuscito a salvare la vita a otto persone in un giorno solo, nel corso di domenica 19 luglio.