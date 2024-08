Paura alla stazione Tiburtina: accoltellato al petto dopo una lite, gravissimo un 26enne

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

La lite, il coltello, il sangue. È quanto avvenuto nella serata di ieri, martedì 13 agosto 2024, verso le ore 21, alla stazione Tiburtina dove un ragazzo di 26 anni è stato accoltellato al petto e lasciato agonizzante in un lago di sangue nel secondo snodo ferroviario della capitale. Subito dopo aver sentito le urla, i militari del vicino presidio si sono avvicinati e hanno fatto scattare i soccorsi. Il ragazzo è stato trasportato d'urgenza in ospedale, si trova in condizioni critiche.

La lite e l'accoltellamento al petto

Non è ancora chiaro cosa sia successo ieri sera, martedì 13 agosto 2024, verso le ore 21, alla stazione Tiburtina di Roma. Tutto sarebbe iniziato con una lite fra il ventiseienne e almeno un altro individuo. Ad un certo punto, però, è stato estratto un coltello e il giovane è stato aggredito, colpito dalla lama sul petto.

La stazione a quell'ora era ancora attraversata da viaggiatori, in partenza o appena arrivati. Sono state le loro urla ad attirare l'attenzione dei militari che si trovavano al presidio in piazzale della stazione Tiburtina. Così si sono precipitati per fornire aiuto.

Lasciato agonizzante in una pozza di sangue: i soccorsi

Una volta arrivati nel punto dell'accoltellamento i soldati hanno trovato il ventiseienne a terra, in un lago di sangue, ancora agonizzante, con la ferita profonda sul petto. L'aggressore, invece, era già riuscito a fuggire. Sul posto sono arrivati immediatamente anche gli agenti delle volanti, del commissariato Viminale e della squadra mobile che hanno fatto scattare le indagini. Potrebbero presto essere passate al vaglio le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza.

Come sta il ventiseienne ferito

Trovato agonizzante e in una pozza di sangue, il ventiseienne è stato subito soccorso e affidato alle cure degli operatori sanitari del pronto soccorso del 118. In gravi condizioni, con una profonda ferite al petto, è stato trasferito d'urgenza al policlinico Umberto I, dove si trova in codice rosso. Le sue condizioni restano gravi.