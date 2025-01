Paura ai Parioli, entra in ascensore ma la cabina non c’è: 30enne precipita giù, è grave

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Precipita giù per metri dopo essere entrato in ascensore. Paura in una clinica dei Parioli, dove è avvenuto il terribile incidente. Un ragazzo di 30 anni è entrato in ascensore, ma non ha trovato la cabina ed è precipitato per due piani, dal piano terra al -2.

L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono subito arrivati agenti della polizia, vigili del fuoco e operatori del personale sanitario del 118 che hanno trasportato il trentenne in codice rosso al policlinico Umberto I, con fratture alle gambe.

Entra in ascensore e precipita per due piani: paura ai Parioli

I fatti sono avvenuti nella mattina di oggi, venerdì 17 gennaio 2025, alla clinica ai Parioli, verso le ore 10.30, quando un uomo di trenta anni è precipitato per due piani nel vano ascensore. L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco della squadra 9A Prati ed il nucleo SAF, insieme al Capo Turno Provinciale ed il Funzionario VVF.

L'intervento dei vigili del fuoco alla clinica dei Parioli.

Secondo i primi accertamenti, il giovane avrebbe aperto la porta dell'ascensore e sarebbe entrato. Al suo interno, però, non sarebbe stata presente la cabina, così è caduto giù, fino al piano -2.

Come sta il trentenne precipitato in ascensore per due piani

I pompieri si sono calati nel vano ascensore, hanno soccorso il trentenne e lo hanno riportato in superficie, affidandolo alle cure degli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che lo hanno trasferito in ospedale, al policlinico Umberto I. Accolto al triage, le ferite riportate sono state valutate con un codice rosso. Ha riportato diverse fratture alle gambe e si trova ancora in condizioni critiche.

Articolo in aggiornamento