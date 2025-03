video suggerito

Da San Basilio ai Parioli, arresti per droga in tutta Roma: il crack trasportato su auto a noleggio Numerose persone sono state arrestate dai Carabinieri con l'accusa di spaccio di droga. Gli interventi sono stati fatti in diversi quartieri di Roma.

A cura di Natascia Grbic

Diverse persone sono state arrestate per droga dai carabinieri in diversi quartieri di Roma. Tutte quante sono accusate di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente: in loro possesso, durante gli accertamenti, sono stati trovate varie dosi soprattutto di cocaina, oltre a varie migliaia di euro, considerati provento dell'attività di spaccio.

In via Vestricio Spurinna i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un uomo dopo averlo fermato per un controllo stradale. Come spesso accade in questi casi, il 33enne si è mostrato molto nervoso alla vista dei militari, cosa che li ha spinti a un controllo più approfondito. In macchina, l'uomo aveva nascosto in un doppiofondo 36 involucri di crack, tutti sequestrati. Stessa sorte per un 31enne a Tor Bella Monaca, che in un'auto presa a noleggio aveva nascosto nove dosi di cocaina in un contenitore metallico, fissato poi con una calamita sotto al sedile dell'auto, e per due ragazzi di 23 e 28 anni, fermati a viale Jonio con 12 grammi di cocaina nascosti nel portaoggetti.

Un arresto per droga anche a Quarticciolo: un ragazzo originario della Tunisia è stato fermato prende prendeva del crack da un vano contenitore dell'acqua. Nel corso dei controlli, sono state trovate altre tre dosi di crack, ventuno di cocaina e 520 euro in contanti.

Arresti anche all'Eur, a Villa Bonelli e San Paolo. Un uomo con alcune dosi di cocaina è stato arrestato dopo essere stato fermato per un controllo, così come un cittadino di origini egiziane trovato con hashish, cocaina e 630 euro in contanti. Anche in via Valle Lucina arrestato un uomo che, oltre a 54 grammi di hashish, aveva con sé 1600 euro in contanti. Nella sua abitazione sono stati trovati altri 2mila euro, anch'essi sequestrati.

Arresti pure in via di Tor Cervara e in via Nomentana, dove un uomo che si muoveva su un'autovettura a noleggio è stato arrestato doppo essere stato trovato alla guida con venti dosi di crack e 135 euro in contanti. Sempre in via Nomentana è stato fermato un 48enne a bordo di un furgone a noleggio, che aveva con sé alcune dosi di crack. I carabinieri di piazza Bologna hanno invece arrestato un uomo che, proprio per il suo atteggiamento sospetto, è stato oggetto di un controllo più approfondito: i militari gli hanno trovato addosso venti dosi di cocaina.