Paura ad Arco di Travertiino: “C’è un serpente per strada” Le forze dell’ordine hanno prima recintato la zona e poi hanno chiamato l’Enpa, Ente Nazionale Protezione Animali, per il recupero del serpente.

A cura di Enrico Tata

Quando l'hanno visto spuntare dalle rocce, gli operai si sono spaventati e hanno chiamato subito la polizia. Ma il lungo serpente non era altro che un biacco, un rettile innocuo e non velenoso che si può trovare in campagna e in città, molto utile all'ecosistema poiché si nutre di roditori e insetti. È successo questa mattina in zona Arco di Travertino. Le forze dell'ordine hanno prima recintato la zona e poi hanno chiamato l'Enpa, Ente Nazionale Protezione Animali, per il recupero del serpente. Sul posto è arrivato Paolo Selleri, presidente Enpa Roma, veterinario ed esperto in specie esotiche.

Non è stato affatto semplice recuperare il rettile, che si era rintanato in una cavità del terreno. "Infilando la mano. sono riuscito a raggiungerlo. Si trattava, come intuito già dalle foto scattate poco prima, di un esemplare di biacco. Dopo averlo catturato mi sono accertato delle sue condizioni di salute e, insieme agli agenti di Polizia lo abbiamo portato in una zona fuori città sicura e liberato", ha dichiarato Selleri.

Come detto, il biacco è del tutto innocuo ed è inserito nell'elenco delle specie salvaguardate dalla convenzione di Berna e dalla direttiva europea. Il consiglio dell'Enpa è quello "di non disturbarlo e di aspettare che si allontani da solo". Questo serpente, che in genere raggiunge una lunghezza di 120/130 centimetri in età adulta, si muove soprattutto di giorno e si difende scappando velocemente dai predatori. Quando viene bloccato, tenta di mordere l'altro animale. Se disturbato dagli esseri umani, preferisce la fuga, ma quando viene afferrato si difende con rapidi morsi non particolarmente potenti.