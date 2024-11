video suggerito

Paura a scuola: studentessa sale sul cornicione, professore interviene e la salva Paura in una scuola del Frusinate dove una studentessa è salita sul cornicione dell'edificio minacciando di buttarsi: a salvarla un professore accorso dopo aver sentito le urla dei passanti.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio (Getty Images)

Paura in una scuola del Frusinate nella mattinata di oggi, lunedì 4 novembre, dove prima del suono della campanella, una ragazza di 16 anni è sali sul cornicione di un edificio. È successo prima dell'inizio delle lezioni, la studente è salita su un edificio che si trova a poca distanza dalla scuola. A notarla alcuni passanti che hanno subito iniziato ad urlare e a chiedere aiuto.

Ragazza di 16 anni sul cornicione dell'edificio: cosa è successo

Non appena l'hanno vista, seduta sul cornicione dell'edificio con le gambe a penzoloni, i passanti hanno subito fatto scattare l'allarme. Si sono messi ad urlare in direzione della giovane. A quel punto è intercettata da uno dei professori della sua scuola, che ha si è avvicinato e ha guardato verso l'alto: seduta sul cornicione, ha riconosciuto una delle alunne della sua scuola. Così ha deciso di intervenire immediatamente.

Professore salva l'alunna 16enne: si trovava in bilico sul cornicione di un edificio vicino a scuola

Senza pensarci due volte, il professore ha deciso di intervenire. Ha raggiunto la studentessa in cima al palazzo, l'ha presa alle spalle e l'ha tirata su facendola rientrare. Poi l'ha portata in un'area sicura. Nel frattempo, erano stati allertati i soccorsi: in breve tempo sotto all'edificio, a pochi passi dalla scuola, sono arrivati gli agenti delle volanti della Polizia di Stato, i Vigili del Fuoco e anche gli operatori sanitari del pronto soccorso del 118, che hanno raggiunto il luogo della segnalazione a bordo di un'ambulanza. Sono stati proprio loro ad accompagnare la studentessa al Pronto Soccorso, affidandola a medici e infermieri che l'hanno rassicurata.