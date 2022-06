Paura a San Pietro: travolge le transenne a tutta velocità, i carabinieri gli sparano alle gomme L’inseguimento con sparatoria è avvenuto mentre la zona di San Pietro era piena di turisti e di fedeli giunti per l’Angelus. Scattati immediatamente i protocolli di sicurezza anti terrorismo.

Paura nella mattina di oggi – domenica 19 giugno – in pieno centro a Roma, dove un uomo al volante di una Bmw a tutta velocità ha travolto alcune transenne su via Paolo VI a San Pietro, rischiando di investire i carabinieri di servizio e gettando scompiglio tra i presenti, per le più turisti e fedeli che si stavano dirigendo nella piazza per sentire l'Angelus di Papa Francesco. Immediatamente sono scattati i protocolli anti terrorismo ma l'episodio non avrebbe nulla a che fare con un movente politico o religioso.

L'inseguimento e gli spari

Da quanto si apprende il conducente dell'auto di grossa cilindrata non si sarebbe fermato all'alt intimatogli dai carabinieri, finendo la sua corsa contro le transenne. Qui, dopo essersi apparentemente arrestato, ha ripreso a scappare a tutta velocità percorrendo un tratto di via della Conciliazione, venendo fermato poco dopo in via Gregorio VII. L'uomo ha terminato la sua fuga solo quando si è trovato con la strada sbarrata, finendo la sua corsa contro una volante. Per indurlo a interrompere la fuga gli agenti hanno esploso dei colpi di pistola in aria e diretti alle gomme dell'auto.

L'uomo è stato fermato con l'utilizzo del taser

Condotto negli uffici del commissariato di Borgo Pio, è stato identificato per un cittadino di nazionalità albanese di 38 anni di cui non sono note le ragioni della fuga né le generalità. Ha opposto resistenza all'arresto e gli agenti lo hanno colpito con il taser per immobilizzarlo e ammanettarlo. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito nell'inseguimento, solo qualche momento di scompiglio e di paura tra i turisti che si sono trovato di fronte a una scena da film con tanto di colpi d'arma da fuoco.