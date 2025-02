video suggerito

Paura a Roma, treno colpisce al volto una persona alla stazione Tuscolana: cosa è successo davvero "Un uomo è finito con la testa contro il treno", spiegano alcuni passeggeri a Fanpage.it. Soccorso e sottoposto alle prime cure, ecco cosa è successo davvero questa mattina alla banchina della stazione Tuscolana di Roma.

A cura di Beatrice Tominic

Paura alla stazione dei treni di Roma Tuscolana nella mattina di oggi, venerdì 21 febbraio 2025: "Un uomo è finito con la testa contro il treno", hanno ipotizzato dei passeggeri comunicando quanto avvenuto a Fanpage.it. L'investimento si è verificato oggi, poco dopo le ore 9. Da quel momento la circolazione ferroviaria della linea LF3 è rimasta bloccata per qualche minuto per consentire i soccorsi, prima di ripartire regolarmente. Al momento non si segnalano blocchi alla circolazione ferroviaria.

L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono subito arrivati gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 e gli agenti della PolFer.

Investito da un treno a Roma: cosa è successo davvero alla stazione Tuscolana

I fatti si sono verificati questa mattina, nella giornata di venerdì 21 febbraio 2025, verso le ore 9, alla stazione di Roma Tuscolana. Secondo quanto spiegato a Fanpage.it da una testimone, un uomo sarebbe finito con la testa contro il treno. L'allarme è scattato immediatamente e la circolazione ferroviaria bloccata. Come hanno poi confermato da Trenitalia a Fanpage.it, un uomo è effettivamente rimasto ferito mentre si trovava sulla banchina della stazione di Roma Tuscolana.

I fatti, però, sono avvenuti a causa di un malore.Secondo quanto spiegato dalla società di trasporti ferroviari a Fanpage.it, l'ottantacinquenne è caduto in avanti, sbattendo la testa sul marciapiede.

Molta la preoccupazione fra i viaggiatori e le viaggiatrici in attesa del convoglio, che hanno soccorso l'uomo e fatto scattare l'allarme: fortunatamente sembra non trovarsi in condizioni critiche.

Come sta l'uomo caduto sulla banchina: al ricostruzione dell'accaduto

Dopo il colpo ricevuto, l'uomo è stato immediatamente soccorso dagli operatori del pronto soccorso sanitario del 118. Medici e infermieri, che si trovano ancora sul posto, hanno preso in carico l'uomo, ferito mentre si trovava sulla banchina. Ha riportato una ferita lacerocontusa allo zigomo. Secondo le prime informazioni, l'uomo avrebbe rifiutato il trasporto in ambulanza verso l'ospedale. Dopo la ferita, però, ha chiamato suo figlio: è stato lui ad accompagnarlo in una struttura ospedaliera per essere sottoposto ad ulteriori accertamenti.

Treni bloccati sulla Roma- Viterbo

L'incidente è avvenuto lungo la linea FL3 che collega la capitale alla città di Viterbo, passando per Bracciano. Non appena scattato l'allarme per l'incidente, i convogli si sono fermati per permettere l'arrivo dei soccorsi all'uomo rimasto ferito. Dopo un'attesa di un paio di minuti, la circolazione è ripresa regolarmente e nessun disservizio è stato segnalato.