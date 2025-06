Paura a Roma, cinque bimbi intossicati dal cloro in piscina: grave un bambino di 9 anni

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Mattinata di paura a Roma, nel quartiere della Borghesiana, nel quadrante est della capitale, dove alcuni bambini sono rimasti intossicati da cloro mentre si trovavano in piscina. I fatti sono avvenuti in un circolo privato della zona, in via della Capanna Murata, quando i piccoli si trovavano in acqua.

Stavano giocando all'interno della piscina quando si è verificata una presunta fuoriuscita di cloro che li avrebbe intossicati. Ancora da chiarire nel dettaglio cosa possa essere successo. Sul caso indagano gli agenti del commissariato Casilino.

L'arrivo dei soccorsi e le indagini in corso

L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto, non appena allertati, sono subito arrivati i soccorritori dell'Ares 118 che hanno trasportato in ospedale i piccoli e prestato loro le prime cure. A raggiungere il circolo privato anche gli agenti della polizia di Stato dopo che uno dei genitori dei piccoli ha lanciato l'allarme mentre si trovava già in ospedale, come appreso da Fanpage.it.

I poliziotti hanno immediatamente aperto le indagini per cercare di ricostruire l'accaduto e comprendere quanto successo. Gli accertamenti sono stati affidati agli agenti del Commissariato Casilino. A loro spetta il compito di cercare di ricostruire l'accaduto e le cause dell'intossicazione del bambini.

Come stanno i bimbi rimasti intossicati in piscina: uno è grave

Tutti e cinque i bambini sono rimasti intossicati e sono stati trasportati d'urgenza in ospedale. Due di loro sono stati dimessi dal pronto soccorso dopo aver ricevuto le prime cure, altri due, invece, dopo il pronto soccorso, sono stati ricoverati nel reparto di Pediatria. Ad avere la peggio un bimbo di nove anni che, dopo l'arrivo in pronto soccorso al policlinico Umberto I, è stato trasferito in Terapia Intensiva. Si trova ancora in condizioni critiche.

Articolo in aggiornamento