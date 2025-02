video suggerito

Paura a Porta Portese, incendio al supermercato: Vigili del Fuoco sul posto Nessuna persona è rimasta ferita nell'incendio scoppiato oggi nel supermercato Todis a Porta Portese. Sul posto Vigili del Fuoco e Polizia Locale.

A cura di Natascia Grbic

Un supermercato ha preso fuoco oggi a Roma, nel quartiere di Porta Portese. Secondo le prime informazioni, le fiamme sono divampate nel pomeriggio al supermercato Todis di via Michele Carcani: al momento sono ancora sconosciute le cause dell'incendio, che è stato poi spento dai Vigili del Fuoco, arrivati sul posto con diverse squadre insieme agli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del XII Gruppo Monteverde. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata dal fumo.

Indagini in corso sulla natura del rogo

Cosa abbia causato le fiamme, non è ancora chiaro, né sono al momento noti i danni causati dall'incendio. Nonostante il forte spavento, non si registrano feriti, anche se sono molte le persone scese in strada a vedere cosa stava accadendo, temendo il peggio. Indagini sono ora in corso per risalire all'origine del rogo, per capire se abbia natura dolosa o se le cause siano da imputare a un incidente.