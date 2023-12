Paura a Ostia, spari contro una macchina con a bordo tre studenti: caccia al responsabile L’episodio è avvenuto a Ostia Antica nella notte tra il 2 e il 3 dicembre. Illesi i tre ragazzi: molto probabilmente l’arma usata è una scacciacani.

A cura di Natascia Grbic

Foto di repertorio.

Paura nella notte tra il 2 e il 3 dicembre in via Padre Mariano Colagrossi, a Ostia Antica. Tre ragazzi che stavano chiacchierando in macchina sono stati interrotti all'improvviso da un uomo che ha sparato verso la loro auto, parcheggiata al civico 258. L'autore del gesto è poi fuggito senza lasciare traccia.

Tantissime le chiamate al 112, a seguito delle quali sul posto sono intervenuti i carabinieri di Ostia. La macchina, una Smart bianca, non aveva fori di proiettile, né sono stati trovati bossoli in strada intorno alla vettura. I ragazzi a bordo non hanno riportato ferite, solo un grosso spavento per quanto accaduto. Molto probabilmente quindi, chi ha sparato si è servito di una scacciacani.

Cosa sia accaduto e come mai l'uomo abbia sparato alla macchina con a bordo i tre ragazzi è ancora oggetto di indagine. L'ipotesi più probabile è che si sia trattato di uno scambio di persona e che i tre studenti non fossero i veri obiettivi della furia dell'uomo. Parlando con i militari, infatti, i giovani hanno dichiarato di non avere la minima idea del perché sia successa una cosa del genere, e hanno specificato di non aver mai avuto problemi che li potessero rendere vittime di una ritorsione. Un racconto ovviamente al vaglio dei carabinieri, anche se sembra l'ipotesi più verosimile.

Il responsabile di quanto accaduto in via Padre Mariano Colagrossi non è stato ancora identificato. I carabinieri molto probabilmente visioneranno eventuali telecamere di sorveglianza presenti nella zona, in modo da avere un quadro più chiaro di quanto accaduto e poter identificare la persona che ha sparato contro l'auto.