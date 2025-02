video suggerito

Paura a Nettuno, spari da un'automobile: gambizzato un 36enne Colpi in strada a Nettuno: automobile accosta e partono dei colpi di pistola. Gambizzato un uomo, indagini in corso.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Spari in strada a Nettuno. I colpi sono partiti da un'automobile e hanno raggiunto un uomo di 36 anni alla gamba sinistra. Non appena scattato l'allarme, nella serata di ieri, lunedì 10 febbraio, la vittima è stata trasportata in ospedale, dove è stata accolta in codice rosso. Indagini in corso.

Gambizzato a Nettuno: cosa è successo

Come anticipato, i fatti risalgono alla serata di ieri, lunedì 10 febbraio 2025 e sono avvenuti in via Rosario Livatino, a Nettuno. Ad essere colpito è stato un uomo di 36 anni: è stato proprio lui a raccontare agli agenti della polizia di Stato, che adesso indagano sul caso, cosa è accaduto nella terribile serata di ieri.

Come da lui stesso riportato, il trentaseienne ha visto affiancarsi a lui un'automobile. A bordo c'erano delle persone che non conosceva. Una di loro avrebbe estratto una pistola e gliela avrebbe puntato contro, sulle gambe. Poi ha fatto fuoco. La macchina è ripartita subito dopo, lasciando l'uomo a terra.

L'arrivo dei soccorsi

L'allarme è partito immediatamente. Sul posto sono arrivati subito gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che si sono precipitati verso il trentaseienne, lo hanno trasportato a bordo di un'ambulanza e lo hanno condotto in ospedale. Una volta raggiunta la struttura, l'ospedale di Anzio, al triage le condizioni del trentaseienne sono state valutate con un codice rosso. Ancora adesso si trova in prognosi riservata, ma fortunatamente non si troverebbe in pericolo di vita.

Oltre agli operatori del pronto soccorso, in breve tempo sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia di Stato. I poliziotti hanno immediatamente aperto le indagini per cercare di fare chiarezza sull'accaduto e rintracciare nel minor tempo possibile gli autori dell'aggressione.