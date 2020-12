in foto: Immagine di repertorio

Momenti di paura a Monteverde, dove un uomo di quarantacinque anni ha danneggiato la stuatua di San Francesco nella chiesa di Nostra Signora delle Salette, in via Fabiola, copendola ripetutamente con un grosso coltello. L'allarme è scattato intorno alle 15.20 di ieri, lunedì 21 dicembre. Secondo le informazioni apprese l'uomo, un cittadino egiziano già noto alle forze dell'ordine, ha fatto irruzione all'interno della parrocchia, colpendo, senza alcun motivo, la statua del santo con una lama lunga 55 centimetri e danneggiando anche una colonnina elettrica, che ha mandato completamente fuori uso. Subito è scattato l'allarme con la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 e sul posto sono intervenute le volanti della Polizia di Stato. Il quarantacinquenne, dopo l'accaduto, è scappato, gli agenti lo hanno fermato e disarmato in piazza San Giovanni di Dio, accertando che si trattava proprio di un machete. L'uomo, con precedenti specifici di polizia, è stato arrestato per danneggiamento aggravato e portato dai poliziotti in Questura, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria e sarà sottoposto a rito direttissimo.

L'uomo che ha colpito la statua danneggiò 56 auto a Colli Albani

Dagli accertamenti è emerso che si tratta della stessa persona che lo scorso ottobre nella notte ha danneggiato cinquantasei auto parcheggiate in strada a Colli Albani, spaccandone i lunotti posteriori con una spranga e provocando ai proprietari delle vetture danni da decine di migliaia di euro. Anche allora l'uomo è stato arrestato per danneggiamento aggravato e minaccia aggravata. In quel frangente infatti, avrebbe minacciato con la spranga i residenti che, svegliati di soprassalto dal rumore dei vetri andati in frantumi.