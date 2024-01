Passeggino incastrato tra metro e banchina, attimi di panico a Roma. La mamma: “Nessuno mi ha aiutata” La denuncia di una donna che è rimasta vittima di una brutta avventura a Roma, nella stazione metro di Ponte Lungo. “C’erano diverse persone, ma sono rimaste tutte indifferenti”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

"Mia figlia grande era già salita sul treno e non sapevo come fare. C’erano diverse persone, ma nessuno inizialmente si è offerto di prestare soccorso. Ho preso una bella botta alla schiena per riuscire a muovere la carrozzina prima che della partenza del convoglio, ma l’impassibilità degli altri mi ha fatto davvero male". Sara è una donna che ieri mattina, poco prima delle 8, ha vissuto minuti di panico nella stazione metro di Ponte Lungo quando il passeggino con sopra la sua bimba di un anno e mezzo è rimasto incastrato tra il treno e la banchina. La notizia è riportata da Il Messaggero, al quale la donna ha affidato il suo racconto.

La donna stava andando all'ospedale Bambino Gesù con le due figlie per un controllo di routine quando è stata vittima della disavventura. Prendere a Roma la metropolitana con un passeggino è un'impresa praticamente impossibile a causa degli ascensori spesso non funzionanti e delle numerose scale da fare per raggiungere i treni e le uscite. A volte ci si affida a sconosciuti per un aiuto altre, come in questo caso, ci si ritrova soli a dover gestire situazioni potenzialmente pericolose.

La cosa più brutta è stato vedere che, nonostante le porte stessero per chiudersi, nessuno si avvicinava per aiutarla. Una mano che le sarebbe servita data la difficoltà della situazione. "Non ho ricevuto alcun aiuto. C’erano diverse persone, ma sono rimaste tutte indifferenti". Dopo numerosi tentativi, e aiutata dalla figlia di nove anni, Sara è riuscita a liberare il passeggino. Ma resta l'amarezza per non essere stata aiutata da nessuno. Cosa che era avvenuta anche poco prima quando, dato l'ascensore non funzionante, ha dovuto portare da sola il passeggino sulle scale.