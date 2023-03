Passeggero aggredisce controllore Atac e lo manda in ospedale con la caviglia rotta Due le aggressioni ad autisti a Roma in poche ore. In zona Togliatti un passeggero ha mandato in ospedale un controllore. In zona Alessandrino-Centocelle un uomo ha rotto il vetro di una vettura.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un controllore Atac è finito in ospedale con il malleolo rotto, dopo aver subito un'aggressione da parte di un passeggero senza biglietto. L'episodio è accaduto nella mattinata di oggi, giovedì 30 marzo, su un autobus della linea 451, che collega Ponte Mammolo a Cinecittà. Secondo le informazioni apprese la vettura al momento dei fatti stava viaggiando in zona Palmiro Togliatti, nel territorio della periferia Est della Capitale, quando il dipendente Atac ha chiesto al passeggero di mostrargli il titolo di viaggio. Ma l'uomo ne era sprovvisto. Alla richiesta del controllore di dargli i documenti, è andato in escandescenze e lo ha aggredito, prendendolo a spinte. Il controllore è caduto all'indietro e si è fatto male alla caviglia. Ha dovuto ricorrere a cure mediche. Una volta in ospedale i medici hanno confermato che a causa della caduta si era rotto il malleolo.

Lanci di bottiglie contro un bus Roma Tpl

Solo la sera prima un altro autista è stato vittima di un episodio di violenza, quando un uomo ha lanciato una bottiglia contro i vetri dell'autobus sul quale stava prestando servizio, rompendolo. È successo su una vettura della linea 213 gestita da Roma Tpl. Il mezzo adibito al trasporto pubblico in quel frangente stava viaggiando tra all'altezza di viale Delle Ciliegie in zona Alessandrino -Centocelle, quando l'uomo ha lanciato una bottiglia contro il vetro, mandandolo in frantumi. L'autista è stato così obbligato a fermarsi e a chiamare le forze dell'ordine. Sul posto ricevuta la segnalazione sono intervenuti i carabinieri, che hanno ascoltato l'autista, svolto gli accertamenti di rito e ricostruito la dinamica dell'accaduto.