Passante trova 250 euro e li consegna ai vigili urbani: il proprietario dei soldi le dà una ricompensa Un gesto di generosità e altruismo è quello di cui è protagonista una donna, che ha trovato 250 euro in strada a Frosinone e li ha consegnati ai vigili urbani. Gli agenti hanno rintracciato il proprietario del denaro e la donna ha ricevuto una ricompensa. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

Ha trovato 250 euro e li ha consegnati ai vigili urbani. Il gesto di generosità di una donna ha colpito gli agenti del Comando della polizia locale di Frosinone, dove la cittadina si è presentata nei giorni scorsi. Il giorno in cui era uscita e stava camminando in strada diretta verso la sua destinazione, la donna non avrebbe mai pensato di trovare delle banconote. Invece i soldi erano proprio nei pressi dell'ufficio della polizia locale. Li ha raccolti, contati e messi da parte.

Diversamente a quanto probabilmente avrebbe fatto una buona parte delle persone, non se ne è appropriata facendo finta di nulla. La prima cosa che ha pensato è stata chi fosse il proprietario, ponendosi il problema del fatto che chi li avesse persi avrebbe potuto trovarsi in difficoltà. Subito ha capito che il modo più semplice ed immediato per risalire alla persona in questione sarebbe stato rivolgersi alle forze dell'ordine. E così ha fatto.

La donna ha raccontato tutto agli agenti del Comando di Frosinone, consegnando loro le banconote, con la speranza che rintracciassero il legittimo proprietario. Nonostante l’assenza di indizi utili come un documento di riconoscimento oppure o oggetto di riferimento, gli agenti dell’Ufficio di polizia giudiziaria si sono mobilitati, per risalire all’identità della persona che aveva perso i soldi. A rivelarsi fondamentale nel rintracciarla è stato o il sistema di videosorveglianza cittadino. Gli agenti sono riusciti a trovare il proprietario dei soldi passando al vaglio le immagini registrate: sono caduti inavvertitamente dalla tasca un uomo, mentre estraeva lo smartphone dalla tasca.

Gli agenti hanno lavorato per risalire all'identità dell'uomo, in circa un'ora sono riusciti a trovare il suo nome dopo uno studio attento della sua figura e una attività di verifica. Si tratta di un sessantenne originario della Campania, che è stato subito contattato al Comando per riavere indeitro il suo denaro. Un episodio di grande generosità e senso civico, che si è concluso con l'incontro tra l'uomo che ha perso il denaro e la donna che lo ha ritrovato. Quest'ultima ha ricevuto una ricompensa in segno di riconoscimento del suo gesto.