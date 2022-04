Pasquetta 2022 a Roma: 8 parchi da visitare per picnic e passeggiate nel verde Da Villa Borghese al Parco della Caffarella, ecco un elenco di parchi e ville romane dove trascorrere la Pasquetta a Roma.

La tradizione di Pasquetta vuole che proprio in questa giornata ci si concedi un pic-nic o scampagnata nel verde, magari ammirando le bellezze storiche, artistiche e i monumenti in città. Roma vanta numerosi parchi e e ville, dove concedersi una giornata di relax. Tovaglietta a quadri, frutta fresca, cappello di paglia, un buon vinello dei colli, una frittata di pasta, le carte da gioco e tutto l'occorente è pronto per fare un bel picnic in uno di questi otto parchi di Roma. In quanto a verde pubblico, la capitale si difende bene e tra ville, parchi e giardini, tanti sono gli spazi dove improvvisare un pranzo sotto l'ombra della quercia e chitarra alla mano, intonare i motivetti più famosi di Battisti. Da villa Pamphili a Villa Ada, passando per Villa Borghese e la Caffarella, non ci sono scuse per rifiutare un invito ad un picnic romano. E per non essere impreprati, ecco una lista delle oasi romane all'aperto dove potere respirare aria pulita e passeggiare lontano dallo smog e dallo stress della città. Eccone alcuni.

Villa Borghese

Villa Borghese

Vanta diversi primati, tra cui quello di essere tra i parchi più famosi ed estesi della capitale. Villa Borghese con il suo giardino all'italiana, affiancato dalle ampie aree di stile inglese, e attorniata da fontane e laghetti, è il posto ideale per un picnic, sia per adulti che per bambini. E dopo se vi va un giretto in barca a remi sul laghetto della villa, fa subito Jane Austen.

Indirizzo: Via Pietro Raimondi

Villa Ada

Villa Ada

Romantica, a partire dal nome. Questa villa infatti è intitolata alla moglie del Conte Tellfner che scelse di chiamare questa villa con il nome della consorte. Questa immensa distesa di verde è stata anche set di diversi film, tra cui “Villa Ada” di Pingitore. E tra spettacoli di musica ed esibzioni di artisti, fare qui un picnic significa trascorrere una deliziosa giornata all’interno di uno dei parchi più suggestivi della capitale.

Indirizzo: Via Salaria 265

Laghetto dell'Eur

Laghetto dell’Eur

Chi ci viene per lavoro, può riscoprire questa zona nei giorni di relax. Il quartiere dell'Eur, nato nel periodo fascista e caratterizzato da un'architettura anni ’40/50 è però anche intervallato dalla macchia verde dei prati che circondano il laghetto artificiale. In primvaera poi si assiste ad una rigogliosa fioritura che colora di rosa il paesaggio.

Indirizzo: Passeggita del Giappone

Colle Oppio

Colle Oppio

Picnic a tema, a Colle Oppio è possibile. Il fitto calendario di picnic a tema organizzati dal Comitato Colle Oppio, è un'idea originale per valorizzare questo posto. Dal tema circense a quello del gran ballo, passando per iniziative culturali a giornate dedicate al giardinaggio per i più piccoli, tante sono le idee che accompagnano le giornate all'aperto a Colle Oppio.

Indirizzo: Viale del Monte Oppio

Villa Doria Pamphilj

Villa Pamphilj

Quando le dimensioni contano. Con i suoi 187 ettari è il parco più vasto di Roma, Villa Doria Pamphili in zona Monteverde è il posto ideale dove staccare la spina dallo stress quotidiano e correre a piedi nudi nell'erba. E se poi la fame si fa sentire e non avete avuto tempo di preparare l'attrezzatura da picnic, nel parco trovate il Vivi Bistrot con specialità bio.

Indirizzo: Via Aurelia Antica 111

Villa Torlonia

Villa Torlonia

Vi ha abitato anche Mussolini. L'elegante Villa Torlonia, fu costruita nell’ottocento dalla potente famiglia di banchieri romani da cui prende il nome. Tante le attrative di questo parco tra cui la Cascina delle Civette, con l’omonimo museo, il Casino Nobile, in perfetto stile neocinquecentesco, e il Tempio di Saturnio. Quindi dopo esservi sfamati con i panini del picnic, non resta che fare un'altra scorpacciata di storia.

Indirizzo: Via Nomentana 70

Parco degli Acquedotti

Parco degli Acquedotti

All'ombra degli antichi acquedotti romani. Non a caso in questa zona si trovano ben sette acquedotti romani. Al Parco degli Acquedotti oltre al classico picnic c'è la possibilità anche per gli amanti della carne, di dilettarsi e sfamarsi con un bel barbecue a base di carne, dalla salsiccia, all'hamburger o un bel manzo. Ce ne è per tutti.

Indirizzo: Via Lemonia



Parco della Caffarella

Parco della Caffarella

Da percorrere anche in bici. Il Parco della Caffarella è bello di giorno alla luce del sole, al tramonto e la sera rischiarato dalla luce della luna. Se vuoi scoprirlo indossa scarpe comode e immergiti nei suoi viali, non dimenticare un binocolo per birdwachter e una macchina fotografica per immortalare gli angoli di verde, dopo arriva il meritato riposo all'ombra con il picnic.

Indirizzo: Via Tommaso Da Celano 105