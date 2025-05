video suggerito

Papa Leone XIV in visita alla Basilica di San Paolo il 20 maggio: strade chiuse e bus deviati La visita davanti alle mura della Basilica di San Paolo è in programma per Papa Leone XIV nel pomeriggio di martedì 20 maggio alle ore 17. Ecco quali sono i divieti e le strade chiuse durante la giornata.

A cura di Enza Savarese

Papa Leone XIV in visita martedì 20 maggio alla Basilica di San Paolo alle ore 17 del pomeriggio. In vista dell'evento la Questura di Roma in collaborazione con Roma Mobilità ha predisposto un piano di sicurezza. Attorno alla zona dell'evento sono previsti divieti e strade chiuse per permettere che l'evento religioso avvenga in sicurezza.

Papa Leone XIV in visita alla Basilica di San Paolo: divieti e strade chiuse

L'arrivo del Pontefice fuori le mura della Basilica di San Paolo è in programma per le ore 17 di martedì 20 maggio. Tuttavia i divieti di sosta e la variazione della mobilità scatteranno già diverse ore prima dell'evento. In particolare fa sapere con una nota Roma Mobilità, i divieti di sosta scatteranno nelle seguenti vie:

Viale Baldelli,

Via Ostiense (nel tratto da viale Giustiniano Imperatore a via delle Sette Chiese),

(nel tratto da viale Giustiniano Imperatore a via delle Sette Chiese), Lungotevere San Paolo (da viale di San Paolo a via Ostiense)

(da viale di San Paolo a via Ostiense) Viale di San Paolo (dal civico 12 sino al lungotevere San Paolo)

Le medesime strade durante la visita saranno interessate anche da una temporanea chiusura durante il passaggio di Papa Leone XIV.

L'Udienza Generale mercoledì 21 maggio a San Pietro

Non è l'unico evento in programma nell'agenda di Papa Leone XIV per la prossima settimana. Mercoledì 21 maggio è attesa dalle 9 del mattino la sua prima udienza generale a San Pietro. Anche in questo caso Roma Mobilità annuncia una variazione della mobilità. Nello specifico la strade interessare da divieti di soste e chiusure temporanee sono:

Via di Porta Angelica,

Via dei Corridori,

Via della Conciliazione,

Largo degli Alicorni,

Piazza Pio XII,

Piazza del Sant'Uffizio,

Via Rusticucci,

Vicolo del Campanile,

Via Scossacavalli.