Papà lancia una sedia alla figlia di 5 anni e le rompe il naso: gli tolgono la potestà

Lancia una sedia in faccia alla figlia di cinque anni e la colpisce in pieno volto. La piccola riporta una frattura del naso. Un episodio di violenza domestica, non l'unico avvenuto per colpa del papà. Aggressioni, urla, minacce sono state all'ordine del giorno per la bambina e per sua madre. Per questo motivo il giudice del tribunale per i minorenni di Roma, Francesco Cislaghi, ha deciso di revocare la potestà genitoriale per l'uomo, un 41enne residente in provincia di Frosinone. In più, l'uomo ha ricevuto anche il divieto di avvicinamento sia alla figlia che alla ex compagna.

La donna, infatti, ha denunciato tutti i maltrattamenti subiti. Una convivenza, quella con il 41enne, segnata da paura e aggressioni da parte dell'ex, spesso aggravate dall'abuso di alcol. L'uomo si è reso già protagonista, quindi, di episodi di violenza domestica, ma quello più grave, che riguarda la figlia, è avvenuto lo scorso giugno. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, durante una lite l'uomo, ubriaco, avrebbe preso una sedia e l'avrebbe lanciata con violenza contro la figlia. La piccola, cinque anni, è stata colpita in pieno volto e ha riportato la frattura del setto nasale. Soccorsa, è stata accompagnata al pronto soccorso e medicata. Le ferite non erano gravi, ma l'episodio così violento ha spinto la madre a denunciare tutto.

Oltre ad aver tolto la podestà genitoriale all'uomo, il giudice ha ordinato al 41enne di sottoporsi a un accertamento al Serd per verificare un’eventuale dipendenza da alcol o stupefacenti. In caso di esito positivo, dovrà intraprendere – come ha scritto il magistrato – “un serio percorso di disintossicazione” prima di riavere qualsiasi rapporto con la figlia.