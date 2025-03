video suggerito

Papa Francesco, perché si prega il rosario davanti alla Madonna della Colonna a Piazza San Pietro Cardinali e fedeli pregano per Papa Francesco in Piazza San Pietro davanti all'immagine della Madonna della Colonna. Si tratta di una delle icone mariane più antiche e venerate. Ecco perché è stata scelta e cosa rappresenta per la Chiesa cattolica.

A cura di Alessia Rabbai

Il Santo Rosario per Papa Francesco davanti alla Madonna della Colonna a Piazza San Pietro

L'immagine davanti alla quale in queste sere alle ore 21 si prega il Santo Rosario per la salute di Papa Francesco è la Madonna della Colonna. Si tratta di un affresco risalente a circa seicento anni fa, una delle immagini mariane più antiche e venerate, custodita all'interno della Basilica di San Pietro e portato all'esterno in occasione delle preghiere. Cardinali e i fedeli riuniti a Piazza San Pietro pregano davanti a lei, perché il dipinto simboleggia la materna protezione della Vergine Maria sul Papa e sulla Chiesa.

Paolo VI nel 1964 ha proclamato La Madonna della Colonna Mater Ecclesiae, "Madre della Chiesa", al termine della terza sessione del Concilio Ecumenico Vaticano II. Papa Francesco è molto legato a questa icona, come anche alla Salus Populi Romani custodita nella Basilica di Santa Maria Maggiore e al Crocifisso di San Marcello, pregato da Bergoglio durante la pandemia di Covid-19 e che secondo la tradizione ha debellato la peste a Roma.

Perché si prega per Papa Francesco davanti alla Madonna della Colonna

La Madonna della Colonna, oltre ad essere una delle icone mariane più antiche e venerate, rappresenta la materna protezione della Vergine Maria sul Papa e sulla Chiesa. Il fatto che l’immagine fosse su una colonna assume un forte valore simbolico: in architettura la colonna è un elemento di sostegno, fatto con materiali di pregio e in quanto tale simboleggia la preziosità e il ruolo della Vergine Maria nella Chiesa. Per la Chiesa cattolica la Madonna con i suoi vari titoli è una figura importante, che i cattolici possono venerare per chiedere la sua intercessione presso Dio. Pregando il Santo Rosario per Papa Francesco i cattolici pregano Dio con Maria, chiedendo sostegno per Bergoglio, che sta vivendo un periodo di sofferenza e di "prova".

La Madonna della Colonna nella Basilica di San Pietro

La storia del dipinto della Madonna della Colonna è antica, si trovava sulla terza colonna della navata centrale della basilica di San Pietro, opera di un artista sconosciuto, probabilmente della scuola toscana. Quando la Basilica doveva essere rinnovata in vista del Giubileo, il dipinto è stato lasciato al suo posto, come simbolo di tutti gli altri rimossi nei secoli precedenti. La sua venerazione risale a quando i pellegrini in visita a San Pietro durante l'Anno Santo hanno iniziato a pregarla spontaneamente e a portarle ex voto, un riconoscimento per "grazie ricevute" con la sua intercessione.

Secondo la tradizione le sarebbero infatti attribuiti degli eventi "miracolosi". Una venerazione quella per la Madonna della Colonna che è aumentata nel tempo, fino a quando nel 1579 Ludovico Bianchetti ha deciso di ascoltare il desiderio dei fedeli e ha consacrato un altare in suo onore. Come riportato dal religioso Giacomo Grimaldi nel settembre del 1605, un grande pezzo di marmo si è staccato dalla cornice di una finestra di San Pietro, cadendo vicino all'altare della Madonna della Colonna dove erano raccolti alcuni fedeli in preghiera, ma grazie alla sua protezione, nessuno è rimasto ferito.

Dopo i lavori all'interno della Basilica Papa Paolo V la Madonna della Colonna è stata spostata nella cappella sud-occidentale. Papa San Giovanni Paolo II ha chiesto che il dipinto venisse riprodotto in un mosaico, oggi all’esterno della Basilica Vaticana con il titolo ‘Mater Ecclesiae’.