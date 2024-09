video suggerito

Paolo Masella apre una macelleria a Roma dopo il Grande Fratello: “C’abbiamo questo nel sangue” Ad un anno dall’ingresso nella casa del Grande Fratello Paolo Masella torna alle origini e apre una macelleria tutta sua insieme alla sorella a Roma: “Volevamo farlo da tempo ed è arrivato il momento giusto”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Paolo Masella e la sorella Chantal, che hanno da poco aperto una nuova macelleria

Ritorno alle origini per Paolo Masella che ad un anno dall'esperienza al Grande Fratello torna a fare il macellaio: un tradizione di famiglia per il ventiseienne che segue le orme del padre e del nonno. "Dopo il Grande Fratello sono tornato a lavorare perché i soldi non crescono sugli alberi: non è che se faccio così mi trovo fra le mani la banconota – ha spiegato in un video pubblicato sui social – La mia passione è fare il macellaio, ho guardato mia sorella Chantal e abbiamo deciso di aprire il locale. Sono uno con i piedi per terra, credo molto al futuro. E voglio mettere solide basi per crearmi una famiglia".

Così è nata Macelleria Fratelli Masella, inaugurata lo scorso 15 settembre con parenti, amici e volti dello spettacolo. "Voglio puntare ad aiutare tutte quelle persone che hanno il mio stesso problema. Che sono sempre in giro, di fretta, poi quando tornano a casa non sanno cosa mangiare e impazziscono fra calorie e nutrienti. Ci pensiamo noi, vogliamo organizzare dei pacchetti e piatti pronti per ogni esigenza – tranquillizza in un altro video, diffuso a mezzo social – Non vi chiederete più: E mo che me magno?"

Chi è Paolo Masella, dal Grande Fratello al ritorno in macelleria

Come anticipato, Masella ha 26 anni ed è un macellaio di professione, come suo padre e suo nonno. Romano, ha trovato la ribalta sul piccolo schermo partecipando all'edizione del 2023 del Grande Fratello dove si è contraddistinto al grande pubblico per la genuinità. Durante il reality show ha incontrato l'attuale compagna, Letizia Petris venticinquenne di Riccione: "Lo sostengo per questo nuovo progetto: quando lo raggiungerò a Roma, se ci sarà da lavorare, lo aiuterò", ha dichiarato lei. E non si precludono l'idea di aprire presto un nuovo locale proprio in Romagna.

"Voglio crearmi qualcosa di solido per costruirmi una famiglia, e se non lo faccio rimboccandomi le maniche non è roba mia", ha aggiunto lui, in uno dei video pubblicati nella pagina Instagram della macelleria che nel giro di qualche giorno ha già raggiunto tre milioni e mezzo di visualizzazioni.

La macelleria dei Fratelli Masella

Inaugurati domenica 15 settembre 2024, la Macelleria Fratelli Masella si trova nel quartiere San Paolo, in via Costantino 79. "Era in progetto da tempo: io sono macellaio da anni, mia sorella è macellaia da anni, per non parlare di nostro padre e nostro nonno. Quando sono uscito dal Grande Fratello abbiamo capito che era il momento giusto di coronare questo sogno comune. Ce l'abbiamo nel sangue questo lavoro", spiegano ancora.

Il locale punta a diventare un punto di ritrovo del quartiere, con una vasta proposta di diversi tipi di carne rossa e bianca; piatti pronti e persino il sushi di carne.