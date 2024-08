video suggerito

Paolo Masella dopo il GF diventa imprenditore: "Voglio costruire una famiglia con Letizia Petris" Paolo Masella racconta ai followers la sua vita dopo il Grande Fratello. L'ex concorrente sta per inaugurare la sua nuova attività e immagina il suo futuro con Letizia Petris, la fidanzata conosciuta nella casa di Cinecittà.

A cura di Gaia Martino

Paolo Masella con un video su Instagram presenta ai followers la sua nuova attività. L'ex concorrente del Grande Fratello ha raccontato che, una volta terminata la sua esperienza nel reality, ha deciso di coronare il suo sogno: quello di aprirsi una macelleria tutta sua insieme alla sorella.

La vita di Paolo Masella dopo il Grande Fratello

Con un video pubblicato su Instagram, Paolo Masella ha annunciato ai fan l'imminente apertura della sua attività. Ha deciso di aprire una macelleria con la sorella, realizzando il suo sogno. "Dopo il Grande Fratello sono tornato a lavorare. I soldi non crescono sugli alberi, devo lavorare. La mia passione è fare il macellaio, quindi ho deciso di fare questo passo con mia sorella, aprire una macelleria" ha raccontato nel nuovo post condiviso pochi minuti fa. Dopo la partecipazione al reality, ha proseguito la sua conoscenza con Letizia Petris, conosciuta nella casa, e oggi immagina di costruire una famiglia. "Sono tornato alla mia vita, a quello che è mio, lavorare, stare con la mia famiglia, stare con Letizia perché dentro (alla casa, ndr) ho trovato l'amore della mia vita. Voglio farla entrare nella mia vita", ha aggiunto. L'ex gieffino ha poi concluso: "Sono un tipo con i piedi per terra, penso al futuro e voglio crearmi qualcosa di solido per costruire una famiglia e per stare sereno. E se non lo faccio rimboccandomi le maniche, non è roba mia".

La storia con Letizia Petris nata nella casa di Cinecittà

Come raccontato da Paolo Masella, prosegue la storia d'amore con Letizia Petris nata nella casa del Grande Fratello. La coppia si sta godendo in questi giorni un viaggio in Africa condividendo con i fan le loro avventure. Non convivono, come confessato a Casa Chi diversi mesi fa, ma stando alle parole dell'ex gieffino, immaginano il loro futuro insieme.