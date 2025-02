video suggerito

Palpeggia una giovane turista russa in metro a Roma: fermato da agenti in borghese Il 26enne è stato notato e seguito dai militari in borghese. I carabinieri erano convinti volesse mettere a segno un borseggio, invece lo hanno fermato mentre palpeggiava nelle parti intime una turista russa approfittando della calca.

A cura di Redazione Roma

Un giovane italiano di ventisei anni è stato arrestato e processato per direttissima per il reato di violenza sessuale. Il ragazzo è stato fermato da una squadra di carabinieri in borghese che si trovava in servizio sui convogli della linea A della metropolitana con l'obiettivo di cogliere sul fatto i borseggiatori che funestano i viaggi di romani e turisti. Nella specifica occasione però, invece di un furto con destrezza, hanno notato i pesanti palpeggiamenti che il giovane aveva messo in atto nei confronti di una ragazza, una turista di nazionalità russa che stava molestando.

I carabinieri a caccia di borseggiatori fermano un molestatore

I militari della stazione di Monte Mario avevano già fatto caso al giovane che si aggirava tra le banchine. Pensavano fosse un borseggiatore e hanno deciso di seguirlo. Il suo obiettivo però non era rubare portafogli o cellulari, ma approfittando della calca riuscire ad avvicinare qualche ragazza per toccarla nelle parti intime e poi allontanarsi.

Condannato a 1 anno e 4 mesi per violenza sessuale

I carabinieri lo hanno così fermato in flagranza di reato, identificandosi come appartenenti alle forze dell'ordine. Tratto in arresto è stato giudicato con rito per direttissima dal Tribunale di Roma, e condannato a 1 anno e 4 mesi di reclusione.