Palazzo evacuato a Roma per un incendio: le fiamme sono divampate da una candela profumata Nella serata di ieri, lunedì 17 gennaio, un incendio si è sviluppato nella zona di Casal Bertone: le fiamme sono divampate nel salotto di un’anziana donna che aveva acceso una candela profumata.

A cura di Beatrice Tominic

Foto d’archivio.

Nella serata di ieri, lunedì 17 gennaio, una palazzina è stata evacuata a Roma, nei pressi di Casal Bernocchi, nella zona a sud ovest della capitale a causa di un incendio. Le fiamme sono divampate all'interno del salotto di un appartamento di via Mario Carotenuto che si trova al secondo piano del palazzo al civico 52 che, in breve tempo, è stato evacuato. All'origine dell'incendio una candela profumata accesa dalla donna anziana residente dell'appartamento da cui è scoppiato l'incendio. Non si sa ancora in quale modo la fiamma sia arrivata sul divano, probabilmente durante l'accensione della candela: il fuoco è cresciuto molto rapidamente e la donna, entrata in uno stato di panico, non è riuscita a fare nulla per placarlo.

Sul posto sono immediatamente giunte due pattuglie della polizia del X Distretto che hanno iniziato a spegnere le fiamme prima dell'arrivo dei vigili del fuoco, come si legge oggi in un articolo de Il Corriere della Città. Sul luogo dell'incendio sono presto arrivati anche i pompieri che, una volta sul posto, hanno completato le azioni di spegnimento e il personale sanitario del 118 per prestare soccorso ai presenti. Sia alcuni residenti del palazzo evacuato che parte degli agenti della polizia, infatti, hanno inalato molto fumo durante l'intervento all'appartamento del secondo piano, mentre l'anziana che ha acceso la candela da cui è scaturito l'incendio, ha riportato qualche lieve ustione alle mani. Il salotto da cui ha avuto origine l'incendio, infine, ha riportato numerosi danni.

L'incendio in pizzeria alla Montagnola: distrutto il locale

Neanche una settimana fa, nella zona della Montagnola, un altro incendio ha distrutto la pizzeria calabrese di via Guido De Ruggiero. Le fiamme, divampate poco dopo l'ora di pranzo, fra le 13.45 e le 14, sono state originate probabilmente a causa di un corto circuito provocato da un guasto alla friggitrice della cucina. Sul posto, a spegnere le fiamme, sono subito accorsi i vigili del fuoco della compagnia Roma Eur: la struttura, per la maggior parte, è stata distrutta dalle fiamme, ma non sono state registrate persone coinvolte, né ferite né intossicate.