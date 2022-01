Incendio in pizzeria alla Montagnola: un locale distrutto da un guasto alla friggitrice All’ora di pranzo di ieri, 12 gennaio, poco prima delle 14, è divampato un incendio alla Montagnola, zona sud di Roma, in una pizzeria. La causa scatenante, probabilmente, è un guasto alla friggitrice.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Nella giornata di ieri, 12 gennaio 2022, verso l'ora di pranzo, fra le 13.45 e le 14, è divampato un incendio nel quartiere della Montagnola, nella zona sud della città di Roma, in via Guido de Ruggiero, fra la via Cristoforo Colombo e la vicina piazza dei Caduti della Montagnola. Le fiamme hanno avuto origine nella cucina del locale La Calabrisella 2, una nota pizzeria calabrese della zona, probabilmente a causa di un guasto alla friggitrice che ha causato un corto circuito, sono nate all'improvviso e in breve tempo hanno coinvolto tutta la struttura.

Sul luogo sono subito arrivati i vigili del fuoco che hanno placato l'incendio e hanno dichiarato inagibile la struttura, oggi quasi totalmente distrutta. Oltre a loro, si sono recati sul posto anche i carabinieri della vicina compagnia Roma Eur per svolgere delle verifiche. Nonostante le grandi dimensioni dell'incendio e la paura di tutti i presenti a quell'ora nel locale e nella zona, non sono rimaste coinvolte persone: non si registrano feriti né intossicati.

Incendio in un bar nel giorno di Natale

Nell'ultimo periodo si è verificato un incendio anche in un altro locale di Roma, divampato all'interno di un gazebo allestito da un bar nella zona a piazza Bortolo Belotti, zona Nuovo Salario a Roma nel tardo pomeriggio, verso le ore 17, della giornata di Natale, sabato 25 dicembre. L'incendio, che si è sviluppato all'interno del gazebo, ha avuto origine a causa di un corto circuito dell'impianto elettrico e, nonostante il grande spavento, anche in questo caso, non sono stati registrati feriti o intossicati.