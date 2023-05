Ottavia, incidente sul Grande Raccordo Anulare: morto un motociclista Ha perso la vita in sella alla sua moto mentre stava percorrendo il Grande Raccordo Anulare all’altezza del quartiere Ottavia. Rallentamenti tra la Cassia Bis e via Cassia.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Nella mattinata di oggi, mercoledì 3 maggio sul Grande Raccordo Anulare al chilometro 10,200 all'altezza del quartiere Ottavia, nel quadrante nord ovest della capitale, si è verificato un incidente stradale nel quale è rimasto coinvolto un centauro che ha perso la vita.

Non appena avvenuto il tragico sinistro, verso le ore 10 di stamattina, sul luogo sono immediatamente arrivati i soccorsi: come ha fatto sapere Anas, gestore del tratto di strada coinvolto nell'incidente, oltre agli agenti della società di infrastrutture hanno raggiunto il posto anche gli operatori del personale sanitario del 118 e le forze dell'ordine che hanno permesso di regolare il traffico, effettuare i rilievi necessari e ripristinare la regolare viabilità nel minor tempo possibile.

Rallentamenti sul Grande Raccordo Anulare ad Ottavia

Come scrivono sul sito di Roma Mobilità, a seguito dell'incidente si sono formate code e rallentamenti: per consentire al 118 di effettuare i soccorsi, che purtroppo si sono rivelati vani e agli agenti della polizia stradale di effettuare i rilievi al fine di chiarire la dinamica dell'incidente in cui il motociclista ha perso la vita, è stato rallentato il traffico sulla carreggiata esterna. Gli agenti hanno comunque consentito il transito: questo provvedimento, però, ha riguardato soltanto la corsia di sorpasso.

Come ha precisato con un tweet il profilo del servizio di Infomobilità Astral, dopo circa un paio di ore, da circa mezzogiorno il tratto di strada è stato riaperto al traffico regolare. Restano, però code e automobili incolonnate fra la via Cassia Bus e Trionfale, in A90.