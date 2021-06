A Roma sta per aprire un nuovo negozio di Decathlon, più precisamente al quartiere Ostiense e in un edificio che per anni è stato legato alle gioie dei più piccini, l'ex sede del maxi negozio di giocattoli Rocco Balocco in piazzale 12 ottobre 1492. I lavori di ristrutturazione sono terminati e operai e impiegati sono a lavoro alacremente per sistemare espositori e merce, dall'abbigliamento sportivo agli accessori per il mare e la montagna, dalle iconiche tende ‘2 seconds' alle biciclette. Il nuovo negozio del marchio famoso in tutto il mondo aprirà proprio di fronte a Eataly e a due passi da metro Garbatella e metro Piramide, riaprendo al pubblico un gioiello dell'architettura che l'architetto spagnolo Julio Lafuente progettò per i mondiali di calcio del 1990 come il resto dell'air terminal Ostiense.

Tutto sarà pronto per il prossimo 25 giugno quando è prevista l'inaugurazione. L'ha reso noto il minisindaco dell'VIII Municipio Amedeo Ciaccheri, che ieri mattina ha visitato la struttura in allestimento. "C'è un luogo prezioso del quartiere Ostiense che è pronto a riaprire al pubblico dopo anni di chiusura e abbandono. Ricordate Rocco Balocco? A giorni riapriranno le porte di questa struttura straordinaria progettata da Julio Lafuente in occasione dei mondiali di calcio del 1990 per accogliere il nuovo store di Decathlon Italia", si legge nella nota. "Un segnale importante per la ripresa economica del territorio e cittadina e una risposta a un vuoto urbano da tempo in attesa di una nuova destinazione. – aggiunge – L'architettura di Lafuente, riportata all'originaria bellezza, è ancora potentissima e i preparativi dell'apertura sono nel pieno. Apertura prevista il prossimo 25 giugno, per dare il benvenuto a questa nuova importante realtà".