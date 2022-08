Ostia, riapre il Nalu Pokè: il locale era stato incendiato due settimane fa Riapre il Nalu Pokè di Ostia: martedì 23 agosto alle 18.30 la festa di riapertura. Il locale era stato dato alle fiamme all’alba dello scorso 5 agosto.

A cura di Beatrice Tominic

Foto dal profilo Instagram Nalu Pokè Ostia.

Riapre Nalu Pokè, la pokeria di via Pietro Rosa, nel centro di Ostia, dopo più di due settimane di chiusura forzata. Nella notte fra il 4 e il 5 agosto scorso, l'intero locale è stato dato alle fiamme. Numerosi i danni, soprattutto all'esterno: il locale interno è fin da subito risultato agibile, ma l'esplosione ha danneggiato le due vetrine che si affacciano lungo la via. A poco meno di 20 giorni da quello che sembra essere un vile atto intimidatorio, è stata organizzata la festa di riapertura ufficiale del locale, prevista per domani, martedì 23 agosto alle ore 18.30.

"Iniziamo i lavori per tornare da voi", avevano detto i proprietari una settimana fa e, adesso, manca davvero poco alla riapertura del locale. Attesa anche la presenza del sindaco Roberto Gualtieri e il presidente del X Municipio, Mario Falconi che, in visita al locale distrutto, si erano dimostrati disponibili e desiderosi di presenziare nel giorno della riapertura.

La presenza delle istituzioni

I due, il sindaco Gualtieri e il minisindaco Falconi, avevano già fatto visita al Nalu Pokè già nei giorni immediatamente successivi all'esplosione. "È un dovere essere qui, per testimoniare sempre la presenza delle istituzioni accanto ai cittadini e portare la solidarietà di tutte le romane e i romani a questi ragazzi che con coraggio e spirito di iniziativa hanno deciso di aprire questo esercizio commerciale. Cercheremo di fare il massimo affinché possano riaprire il prima possibile e continuare la loro bellissima esperienza, che è imprenditoriale ma è anche un bellissimo ritrovo nel quartiere", aveva dichiarato in quell'occasione il sindaco Gualtieri.

L'esplosione del Nalu Pokè

È accaduto nella notte fra il 4 e il 5 agosto, verso le ore 5 della mattina: all'improvviso nel centro di Ostia si è sentita un'esplosione, poi le fiamme. Immediatamente sul luogo del rogo, sono arrivate alcune volanti della polizia e gli agenti della polizia scientifica: all'indomani, complice il ritrovamento di una tanica di benzina poco distante, si è pensato ad un atto intimidatorio anche se, come ribadito da Falconi, la mancanza di pressioni o richieste di pizzo precedenti all'evento, lascerebbe dei dubbi sulla natura del gesto. Nel frattempo le indagini continuano: a Ostia, così nelle vicine Acilia e Infernetto, la presenza di usura fra ristoranti e bar è molto forte.