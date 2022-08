Ordigno esplode all’alba in una Pokeria di Ostia, danni a vetrine: “Ci vogliono fermare” Sul posto, intorno alle 5, sono intervenute alcune volanti della polizia e gli uomini della polizia scientifica. Stando a quanto si apprende, nessuno è rimasto ferito.

A cura di Enrico Tata

Un ordigno è esploso all'alba di oggi, venerdì 5 agosto, davanti alle vetrine di Nalu Pokè in via Pietro Rosa a Ostia. Sul posto, intorno alle 5, sono intervenute alcune volanti della polizia e gli uomini della polizia scientifica. Stando a quanto si apprende, nessuno è rimasto ferito. Il locale risulta agibile all'interno, ma l'esplosione ha danneggiato due vetrine. Sulla natura dell'esplosione sono tuttora in corso le indagini della polizia, ma sembra possa essersi trattato di un atto intimidatorio.

"Vogliono fermarci, qualcuno ha deciso di dare fuoco al locale"

"Per qualche giorno, rimarremo chiusi. Qualcuno stanotte ha deciso di dare fuoco al nostro locale, per fermarci. Nalu Poke non è solo un luogo dove prendere le Bowl ma anche, e soprattutto, una Famiglia. Ragazzi e ragazze che lavorano e che ogni giorno si impegnano a fare del proprio meglio. Per tutti. Ci rivediamo presto,

la Famiglia Nalu", si legge sulla pagina Facebook della pokeria Nalu.