Ostia, recuperato in mare il relitto di un mega yacht

A cura di Enrico Tata

Foto Fiumicino Online

Un misterioso relitto è stato avvistato e portato a riva sulla spiaggia di Ostia. Si tratta probabilmente di una parte di un grosso yacht e nello specifico si tratta di una sovrastruttura di oltre dieci metri quadrati che contiene radar e antenne molto sofisticate. Presenta evidenti segni di distacco da una imbarcazione. Il relitto galleggiava vicino a una scogliera, è stato avvistato e portato a riva dagli uomini della Capitaneria di porto di Roma, che hanno cominciato le indagini, anche contattando le case di produzione dei radar di bordo, per cercare di risalire all'imbarcazione da cui si è staccato il relitto oltre che, ovviamente, ai motivi per cui si è verificato questo distacco. Il Comando generale delle Capitanerie di porto ha lanciato un'informativa nel Tirreno centro settentrionale.

Il relitto non appartiene allo yacht affondato a Ponza

È stato confermato che non c'è alcun collegamento con l'incidente avvenuto qualche giorno fa a Ponza. A largo dell'isola pontina un grande yacht si è scontrato con una motocisterna e ha avuto la peggio. L'imbarcazione, lunga 30 metri, è affondata nella notte intorno alle 4.30. Complice il buio, lo yacht di lusso, che era partito da Fiumicino ed era diretto a Ponza, si è scontrato con l'altra imbarcazione, che era carica d'acqua, a circa quattro miglia dalla costa. I passeggeri dello yacht sono stati momentaneamente ospitati nell'altra barca prima dell'arrivo dei soccorsi e fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Lo yacht è stato poi trasportato nelle acque di Cala Inferno a Ponza per capire se fosse ancora recuperabile. Le indagini sono tuttora in corso per accertare eventuali responsabilità.