Ostia Nuova, fermato pusher di 15 anni: vasi dalle finestre contro la polizia Rivolta ad Ostia Nuova contro il fermo di un ragazzo di 15 anni trovato in possesso di hashish e cocaina e 1000 euro in contanti. Rivolta per liberare il corriere della droga: dai balconi piovono rifiuti e oggetti contro la polizia.

A cura di Redazione Roma

Via Mario Fasan a Ostia Nuova è una strada nel cuore del quartiere, roccaforte dei clan e crocevia del traffico di droga, e sabato nel tardo pomeriggio è stato teatro di una sorta di rivolta contro le forze dell'ordine, come raccontato sulle pagine del Corriere della Sera.

Tutto inizia quando una pattuglia intercetta un ragazzo di quindici anni, individuato dai cani dell'unità cinofila. Quando lo fermano appare subito nervoso, la successiva perquisizione di una busta che porta con sé, se ne capisce subito la ragione: all'interno del plico si trovano 1000 euro in contati e dei panetti di hashish, confezioni di marijuana e anche cocaina. Sui pacchetti di stupefacente il logo di alcuni supereroi, Hulk e Iron Man. Ancora una volta le organizzazioni criminali usano corrieri e pusher minorenni, rischiando meno dal punto di vista penale, mettendoli a busta paga.

Ma subito dopo il fermo l'aria si fa pesante, il ragazzo prova a resistere all'arresto in tutti modi: urla, scalcia, tenta di sfuggire alla presa. Dalle finestra iniziano le urla e gli insulti contro i poliziotti. Una manciata di secondi e cominciano a piovere rifiuti, tegole e bottiglie contro gli agenti dai balconi delle case popolari, tra insulti e minacce.

Ostia: controlli ad alto impatto, 500 identificati

I minuti di guerriglia arrivano al termine di una giornata in cui il quartiere tutto è stato messo sotto pressione da una task-force che, da venerdì a domenica, ha identificato oltre 500 persone in tutta Ostia. Un'azione ad alto impatto che è arrivata dopo che, giovedì della scorsa settimana, un giovane di nazionalità cilena di ventuno anni ha sparato diversi colpi di pistola in strada, venendo fermato al termine di cinque ore di ricerche con l'ausilio di un elicottero.