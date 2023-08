Ostia, spara da un bus verso i palazzi: arrestato un 21enne dopo 5 ore di ricerche Dopo cinque ore di ricerche, è stato rintracciato e arrestato il ragazzo di 21 anni che ha sparato dei colpi di pistola ad Ostia questo pomeriggio. L’arma si è rivelata essere una scacciacani.

A cura di Beatrice Tominic

L’incrocio fra via del Sommergibile e via Domenico Baffigo, ad Ostia. Foto da Google Maps.

Dopo una caccia all'uomo durata cinque ore, è stato arrestato il ragazzo che ha sparato da un autobus verso le case vicino alla spiaggia, ad Ostia. Si tratta di un ragazzo di 21 anni che è stato rintracciato nei pressi della stazione di Roma Lido. Una volta fermato, è stato trovato in possesso di un'arma, forse proprio quella utilizzata per sparare sul bus: i colpi sarebbero stati esplosi da una pistola scacciacani.

Gli spari sono esplosi nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 24 agosto 2023, poco dopo le 15, a pochi passi dalla spiaggia, affollata in questa giornata di fine estate. Quando ha sparato il ragazzo si trovava all'interno di un autobus, fra via del Sommergibile e via Domenico Baffigo. Non appena appreso quanto accaduto, dalla base di Pratica di Maresi è alzato in volo un elicottero per cercare di rintracciare il ragazzo nel minor tempo possibile in quella che, nelle strade del litorale romano, è diventata una vera e propria caccia all'uomo.

Gli spari dall'autobus: aveva una pistola a salve

Nessun ferito e nessun foro nelle finestre del bus: a sparare sarebbe stata una pistola a salve, come le forze dell'ordine hanno scoperto una volta rintracciato il ragazzo. Gli spari sono avvenuti nella zona di Ostia Nuova, fortino del clan Spada. Nonostante il luogo sia legato alla criminalità organizzata, il ragazzo non sembra essere coinvolto nei gruppi attivi sul litorale romano: per gli agenti sembra ormai da escludere l'ipotesi. Secondo le prime ricostruzioni, invece, la scelta di compiere un gesto del genere sarebbe da rintracciare in ambito familiare, a seguito di dissidi nati fra parenti e conoscenti: spetta agli inquirenti del commissariato di Ostia continuare con le indagini e fare chiarezza.