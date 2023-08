Spari a Ostia nel fortino degli Spada, elicottero in volo per rintracciare chi ha esploso i colpi Sparatoria a Ostia in pieno giorno. Nessun ferito, per il momento. L’ipotesi è quella di un’intimidazione. I colpi sarebbero stati sparati da un uomo a bordo di un autobus.

A cura di Enrico Tata

Spari in strada a Ostia nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 24 agosto. Un elicottero si è alzato in volo dalla base di Pratica di Mare per tentare di rintracciare chi esploso i colpi. Non risultano feriti, per il momento.

Il fatto è avvenuto, secondo le prime ricostruzioni, nei pressi di via Domenico Baffigo nella zona di Ostia Nuova, fortino del clan Spada. Un uomo avrebbe sparato diversi colpi di pistola dal finestrino di un autobus in direzione delle abitazioni. A dare l'allarme sono stati alcuni residenti. Il responsabile non è stato ancora rintracciato, ma si tratterebbe, riporta il Corriere della sera, di un cittadino cileno, coinvolto in passato in eventi legati alla criminalità locale. Al lavoro ci sono gli agenti del commissariato di Ostia, che stanno ascoltando i testimoni e cercando di ricostruire quanto avvenuto.

Questo episodio avviene a distanza di dieci giorni da una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuta in prefettura lo scorso 14 agosto. Il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, ha disposto un rafforzamento dei servizi di controllo nel territorio di Ostia con l'obiettivo "di affermare energicamente la presenza dello Stato nell'area oggetto di attenzione". Dal 7 al 12 agosto sono esplose quattro bombe carta sul litorale romano davanti ad altrettante attività commerciali. Una vera e propria escalation criminale legata, forse, al racket e al traffico di droga.

"Quanto sta avvenendo ad Ostia e nel territorio del Municipio X di Roma desta grande preoccupazione. L'escalation di violenza è un tentativo della criminalità organizzata di alzare il tiro, una sfida allo Stato e un attacco alla libertà e alla sicurezza dei cittadini che merita una risposta ferma e decisa delle Istituzioni", ha commentato Luisa Regimenti, assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia Locale e agli Enti locali della Regione Lazio".