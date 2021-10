Ostia, due donne prigioniere di un appartamento in fiamme: portate fuori casa dai carabinieri A chiamare i carabinieri, di pattuglia in via delle Ebridi, un capannello di residenti spaventati per l’appartamento in fiamme al civico 99. I militari sono entrati nel palazzo prima dell’arrivo dei vigili del fuoco e hanno portato in salvo due donne che non riuscivano a uscire di casa. L’appartamento è stato dichiarato inagibile.

A cura di Natascia Grbic

Due donne hanno rischiato di morire domenica a causa dell'incendio che ha devastato il loro appartamento. È successo a Ostia, in via delle Ebridi, verso le 12 di domenica. Le donne sono state salvate dai militari, che si sono introdotti nel palazzo e nell'appartamento prima che arrivassero i Vigili del Fuoco, portandole fuori in stato di shock. Le due se la sono cavata: portate in ospedale, non verserebbero in gravi condizioni, anche se lo spavento è stato tanto. L'appartamento è risultato fortemente danneggiato, così tanto che i pompieri hanno dovuto dichiararlo inagibile.

Tutto è accaduto questa domenica, poco prima delle 12. Una pattuglia dei carabinieri stava passando per via delle Ebridi quando ha visto un capannello di persone che chiedeva aiuto indicando un appartamento al secondo piano del palazzo. Dall'abitazione si vedevano uscire delle fiamme. I carabinieri hanno chiamato i Vigili del Fuoco, chiedendo l'intervento immediato, e intanto si sono diretti all'interno del civico 99 per controllare se ci fossero feriti. Una volta individuato l'appartamento in fiamme, i carabinieri sono entrati portando in salvo una donna di 63 anni. Ma non era la sola all'interno dell'abitazione: c'era anche la coinquilina di 49 anni. così i militari sono tornati indietro, hanno trovato la donna in stato di shock e l'hanno portata fuori. Dopodiché hanno provveduto a far evacuare gli altri condomini, tra cui alcune persone disabili.

Quando i Vigili del Fuoco sono arrivati sul posto hanno spento le fiamme, originate da presunte cause accidentali, e che erano partite dalla camera della donna di 49 anni. La signora è stata portata in ospedale, dove non le sono state riscontrate lesioni evidenti. L'appartamento, invece, non è agibile.