Ossa umane all’ospedale San Camillo a Roma, trovate nell’ascensore di un padiglione

Delle ossa umane sono state trovate in un padiglione dell'ospedale San Camillo a Roma. L'allarme è scattato la mattina presto di oggi, giovedì 24 luglio, presso il nosocomio della Circonvallazione Gianicolense. A fare la segnalazione è stato l'operaio di una ditta, che ha trovato i resti mentre stava svolgendo dei lavori di ristrutturazione. Precisamente le ossa erano nel Monaldi, un padiglione dismesso.

L'operaio ha raccontato di aver notato qualcosa di strano tra i rifiuti al piano terra, nel vano di uno degli ascensori. Dentro c'erano delle ossa umane. Presenti sul posto i carabinieri della stazione Monteverde e del Nucleo investigativo di via in Selci, che hanno svolto i rilievi scientifici e il medico legale. Sul caso indaga la Procura della Repubblica, terminate le verifiche le ossa sono state rimosse e verranno sottoposte agli accertamenti necessari per stabilirne la datazione. I militari hanno transennato e sequestrato l'area interessata al ritrovamento delle ossa.