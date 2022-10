Oscar dottore in Legge a 89 anni: “Dormo 3 ore a notte, mi sveglio e mi metto a studiare” “Dormo due tre ore a notte, mi sveglio presto al mattino e mi metto a studiare”. Oscar Mattei, bisnonno di 89 anni, racconta a Fanpage.it la sua grande passione per la cultura e l’istruzione.

A cura di Alessia Rabbai

Oscar, dottore in legge a 89 anni e sua moglie Ines

Interesse per la materia, sostegno di famiglia e colleghi e voltà di mettersi alla prova. Sono i segreti del successo di Oscar Mattei, bisnonno, che lunedì scorso si è laureato in Giurisprudenza all'Università di Roma Tre all'età di ottantanove anni. Raccontandosi a Fanpage.it il neodottore ha spiegato la sua passione per lo studio, che con grande dedizione e orgoglio è riuscito a portare a termine: "Mi sono iscritto a Legge perché è una facoltà che mi piace. Molta gente la legge non la conosce e c'è molta ignoranza su questo ambito. È uno studio quasi tutto basato sulla memoria e io avevo bisogno di misurarmi con me stesso a questo livello". Oscar ha confessato che i libri e la cultura sono un suo grande amore: "Alla mia età dormo due tre ore a notte, mi sveglio presto al mattino e mi metto a studiare".

"Non c'è età per cultura e istruzione"

Oscar Mattei si è laureato dopo cinque anni di studi all'Università di Roma Tre. Costretto ad interrompere gli studi da giovane a causa della guerra, uno dei suoi sogni era quello di laurearsi. Così si è iscritto ad una scuola serale e ci è riuscito, con il sostegno e la gioia della sua famiglia, che gli è rimasta sempre accanto. Una grande emozione per i suoi cari ascoltarlo discutere la tesi e poi alzarsi in piedi davanti alla commissione d'esame, che lo ha dichiarato "In nome della Legge, dottore magistrale in Giurisprudenza". "Mi sono chiesto se un uomo ad ottantacinque anni sarebbe stato in grado di apprendere quello che leggeva dai libri e quello che veniva detto da altri magari nelle lezioni. Ora lo so e ho dimostrato si può fare. Chiunque può farcela, che per la cultura e l'istruzione non c'è età: basta volerlo".

La moglie Ines: "Mi ha sopreso, una grande gioia"

Accanto a Oscar c'è la moglie Ines insieme ai quattro figli e agli otto nipoti, la compagna di tutta la sua vita: "Abbiamo fatto sei anni di fidanzamento come si faceva una volta e 63 anni di matrimonio. Se Oscar si mette in testa un obiettivo lo raggiunge sempre, come il diploma di laurea, infatti c'è riuscito. Oggi ho un marito dottore, non me lo sarei mai aspettato. Mi ha veramente sorpreso e per me è vederlo così felice e realizzato è una grande gioia".